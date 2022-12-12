Так, ДТП с участием двух авто и рейсового автобуса произошло возле Торчина.
Авария произошла утром в понедельник, 12 декабря, сообщают "Волынские Новости".
В результате столкновения значительно разбит микроавтобус «Вито».
Медики скорой сообщили, что в ДТП пострадал водитель «Вито», его госпитализировали в больницу, а водитель автобуса отказался от медпомощи.
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К счастью, из пассажиров никто не пострадал.
Ранее сообщалось, что в субботу, 10 декабря, на трассе Киев-Чернигов-Новые Яриловичи маршрутный автобус влетел в блокпост.
Об этом сообщает пресс-служба полиции Черниговской области на странице в социальных сетях. Водитель транспортного средства не справился с управлением
Автобус ехал из села Роище в направлении Чернигова. Медицинская помощь понадобилась водителю и семи пассажирам. У них диагностировали травмы разной степени тяжести.
Правоохранители открыли против водителя уголовное производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения.
В настоящее время продолжается досудебное расследование.
Напомним, украинцев предупредили об опасном природном явлении.
Также сообщалось, что платить за электроэнергию теперь можно меньше.
Кроме того, Politeka.net писала, что будет с мобильной связью в случае полного блэкаута.