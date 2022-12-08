Так, в Киевской областной военной администрации сообщили, что согласно данным Украинского гидрометцентра, в ближайшее время с удержанием до конца суток 8 декабря и первой половине дня 9 декабря туман - видимость 200-500 м.
Поэтому в Киевской области объявлен желтый уровень опасности.
«Просим водителей быть максимально внимательными, соблюдать безопасную дистанцию и правила дорожного движения», - обратились в КМВА к украинцам.
Добавим, по данным синоптиков, самая высокая температура воздуха в течение дня, 8 декабря, будет наблюдаться на Юге – до +7...+9°С.
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В Центре и Востоке ожидается пасмурная погода и мокрый снег, а вот на Западе будет выглядывать солнце и преимущественно без осадков.
Кроме того, ветер будет постепенно стихать, а на выходные ожидается потепление до +4, +8.
Напомним, ранее стала известна дата существенного потепления в Украине после морозов и сильных снегопадов.
Также сообщалось, будут ли для украинцев дополнительные выходные на новогодние праздники.
Кроме того, Politeka.net писала, что Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.