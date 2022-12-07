Про це, як пише Politeka.net, 7 грудня повідомили в Укренерго.
Енергетики розповіли, о новий удар росіян по об’єктам енергетичної інфраструктури відбувся ввечері 6 грудня на сході країни. В той час, як температура в цьому регіоні досягла позначки -17С.
Крім того, ремонтні бригади працюють над ліквідацією наслідків ракетної атаки в Київській та Одеській областях.
Енергетики налагоджують електропостачання регіонів за резервними схемами.
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«В енергосистемі все ще зберігається суттєвий дефіцит, всім обленерго доведено ліміти споживання електроенергії. На жаль, вже є регіони, де перевищено ліміти споживання, тому застосовано режим аварійних відключень», - попередили в Укренерго, додавши, що це вимушений крок, застосований для збереження балансу в енергосистемі.
Залежно від того, як буде відновлюватись виробництво електроенергії, ліміти на її споживання теж будуть змінюватись.
Додамо, раніше видання Newsweek повідомило, що енергетична інфраструктура України може повністю вийти з ладу до кінця 2022 року, якщо удари російських військ продовжаться.
«Відключення електрики тоді можуть тривати не годинами і днями, а цілими тижнями. Міста країни "стануть практично непридатними для життя протягом наступних чотирьох місяців через холоди", - заявив виданню представник "Корпуса милосердя".
Зазначимо, що в Україні про такі "апокаліптичні" сценарії не заявляли.
Нагадаємо, ДТЕК попередив українців про новий підлий план окупантів.
Також нагадаємо, що аварії на енергооб'єктах зросли - українцям дали нову важливу рекомендацію.
Крім того повідомлялось, що вимикати електроенергію українцям хотять за новим правилом.