Компанія ДТЕК повідомила, що ще вигадали російські окупанти, щоб маніпулювати українцями, сіючи серед них паніку.

Як пише Politeka.net з посиланням на повідомлення компанії, ворог створив в телеграм десятки фейкових каналів і ботів з використаннямназви ДТЕК.

«Обережно — вороже ІПСО», - попередили в ДТЕК українців, додавши що мета цих телеграм-каналів дезінформувати, маніпулювати суспільною свідомістю, і при потребі сіяти паніку серед українців.

«Не маючи жодних шансів проти ЗСУ та українських енергетиків, російські терористи розгорнули кампанії з дезінформації. В жодному разі не довіряйте фейковим каналам. Не цитуйте. Не поширюйте», - йденться у повідомленні ДТЕК.

Зазначаєтсья також, що єдиний офіційній телеграм-канал Групи ДТЕК авторизований і має синю галочку. Саме там можна дізнатися ситуацію з енергопостачанням, про екстрені та стабілізаційні відключення.

У ДТЕК опублікували список фейкових каналів:

«https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot (набирає підписників! Обережно!), https://t.me/dtek_svitlo, https://t.me/DTEKinfo, @workdonbass_bot»

Додамо, що у Києві сьогодні, 7 грудня, продовжуються екстрені відключення світла. Графіки поки що не діють.

Також про екстрені відключення світла повідомили ще в Одесі та Дніпрі.

Зазначимо, що графіки відключень електроенергії діятимуть в Україні як мінімум до кінця березня 2023 року.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко: "До кінця березня, базовий сценарій, який буде для нас добрим, якщо ми проживемо зиму та початок весни у стабілізаційних графіках".

Нагадаємо, аварії на енергооб'єктах зросли - українцям дали нову важливу рекомендацію.

Також повідомлялось, що вимикати електроенергію українцям хотять за новим правилом.

Крім того, Politeka.net писала, що підготовку Росії до нової масованої атаки видно з космосу.