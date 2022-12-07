Компания ДТЭК сообщила, что еще придумали российские оккупанты, чтобы манипулировать украинцами, сея среди них панику.

Как пишет Politeka.net со ссылкой на сообщения компании, враг создал в телеграммах десятки фейковых каналов и ботов с использованием названия ДТЭК.

«Осторожно — враждебное ИПСО», - предупредили в ДТЭК украинцев, добавив, что цель этих телеграмм-каналов дезинформировать, манипулировать общественным сознанием и при необходимости сеять панику среди украинцев.

«Не имея никаких шансов против ВСУ и украинских энергетиков, российские террористы развернули кампании по дезинформации. Ни в коем случае не доверяйте фейковым каналам. Не цитируйте. Не распространяйте», - говорится в сообщении ДТЭК.

Отмечается также, что единственный официальный телеграмм-канал Группы ДТЭК авторизован и имеет синюю галочку. Именно там можно узнать ситуацию с энергоснабжением, об экстренных и стабилизационных отключениях.

В ДТЭК опубликовали список фейковых каналов:

«https://t.me/DTEKKyivskelectromerezhibot (набирает подписчиков! Осторожно!), https://t.me/dtek_svitlo, https://t.me/DTEKinfo, @workdonbass_bot»

Добавим, что в Киеве сегодня, 7 декабря, продолжаются экстренные отключения света. Графики пока не действуют.

Также об экстренных отключениях света сообщили еще в Одессе и Днепре.

Отметим, что графики отключений электроэнергии будут действовать в Украине, как минимум до конца марта 2023 года

Об этом сообщил гендиректор YASNO Сергей Коваленко: "До конца марта, базовый сценарий, который будет для нас хорошим, если мы проживем зиму и начало весны в стабилизационных графиках".

Напомним, аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.

Также сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Кроме того, Politeka.net писала, что подготовка России к новой массированной атаке видна из космоса.