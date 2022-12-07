Об этом, как пишет Politeka.net, 7 декабря сообщили в Укрэнерго.

Энергетики рассказали, что новый удар россиян по объектам энергетической инфраструктуры произошел вечером 6 декабря на востоке страны. В то время как температура в этом регионе достигла отметки -17С.

Кроме того, ремонтные бригады работают над ликвидацией последствий ракетной атаки в Киевской и Одесской областях.

Энергетики налаживают электроснабжение регионов по резервным схемам.

«В энергосистеме все еще сохраняется существенный дефицит, всем облэнерго доведены лимиты потребления электроэнергии. К сожалению, уже есть регионы, где превышены лимиты потребления, поэтому применен режим аварийных отключений», - предупредили в Укрэнерго, добавив, что это вынужденный шаг, примененный для сохранения баланса в энергосистеме.

В зависимости от того, как будет возобновляться производство электроэнергии, лимиты на ее потребление тоже будут меняться.

Ранее издание Newsweek сообщило, что энергетическая инфраструктура Украины может полностью выйти из строя до конца 2022 года, если удары российских войск продолжатся.

«Отключения электричества тогда могут продолжаться не часами и днями, а целыми неделями. Города страны "станут практически непригодными для жизни в течение следующих четырех месяцев из-за холодов", - заявил изданию представитель "Корпуса милосердия".

Отметим, что в Украине о таких "апокалиптических" сценариях не заявляли.

Напомним, ДТЭК предупредил украинцев о новом подлом плане оккупантов.

Также напомним, что аварии на энергообъектах выросли – украинцам дали новую важную рекомендацию.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.