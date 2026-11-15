Подальше зміцнення двосторонніх відносин відкриває перспективи для розвитку торгівлі, логістики та спільних проєктів в оборонній промисловості.

Про це заявив голова Офісу Президента Кирило Буданов під час конференції «Польща та Україна: стратегія win-win в економіці», що відбулася у Варшаві в межах виставки-конференції Rebuild Ukraine.

«Польща була, є і буде важливим торговельним партнером України в Європі», — наголосив Буданов.

За його словами, торік товарообіг між країнами сягнув майже 13 млрд доларів. Важливість цього партнерства визначається не лише обсягами торгівлі, а й створенням робочих місць, податковими надходженнями та взаємною економічною вигодою.

Буданов підкреслив, що бізнес має бути зацікавлений у стабільності двосторонніх відносин, адже політичні обставини та суспільні настрої змінюються, тоді як економічна співпраця формує спільні довгострокові інтереси.

Окремо він відзначив внесок українців у польську економіку: від початку повномасштабної війни сотні тисяч громадян України долучилися до місцевого ринку праці. Водночас вступ України до Європейського Союзу відкриє польським компаніям доступ до великого внутрішнього ринку, нових логістичних маршрутів і можливостей для спільного виробництва.

Перспективним напрямом співпраці голова ОП також назвав оборонно-промисловий комплекс. Польські підприємства можуть реалізовувати спільні проєкти з українськими виробниками, поєднуючи комерційні інтереси зі зміцненням безпеки обох держав.

На завершення Буданов подякував польським добровольцям і громадянам за підтримку українських Сил оборони.

«Лише разом ми можемо бути сильними. Якщо діємо окремо, ми слабшаємо», — процитував Буданов батька польського добровольця, що загинув за Україну.