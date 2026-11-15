Дальнейшее укрепление двусторонних отношений открывает перспективы развития торговли, логистики и совместных проектов в оборонной промышленности.

Об этом заявил глава Офиса Президента Кирилл Буданов во время конференции «Польша и Украина: стратегия win-win в экономике», состоявшейся в Варшаве в рамках выставки-конференции Rebuild Ukraine.

" Польша была, есть и будет важным торговым партнером Украины в Европе ", - подчеркнул Буданов.

По его словам, в прошлом году товарооборот между странами составил почти 13 млрд долларов. Важность этого партнерства определяется не только объемами торговли, но и созданием рабочих мест, налоговыми поступлениями и экономической выгодой.

Буданов подчеркнул, что бизнес должен быть заинтересован в стабильности двусторонних отношений, ведь политические обстоятельства и общественные настроения меняются, в то время как экономическое сотрудничество формирует общие долгосрочные интересы.

Отдельно он отметил вклад украинцев в польскую экономику: с начала полномасштабной войны сотни тысяч граждан Украины присоединились к местному рынку труда. В то же время вступление Украины в Европейский Союз откроет польским компаниям доступ к большому внутреннему рынку, новым логистическим маршрутам и возможностям для совместного производства.

Перспективным направлением сотрудничества глава ОП также назвал оборонно-промышленный комплекс. Польские предприятия могут реализовывать совместные проекты с украинскими производителями, объединяя коммерческие интересы по укреплению безопасности обоих государств.

В завершение Буданов поблагодарил польских добровольцев и граждан за поддержку украинских Сил обороны.

« Только вместе мы можем быть сильными. Если действуем отдельно, мы слабеем », – процитировал Буданов отца польского добровольца, погибшего за Украину.