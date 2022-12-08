Украинцам объяснили, что будет с мобильной связью, если в результате ракетных атак россиян электроэнергия полностью исчезнет.

Так, стало известно, что в случае полного отсутствия электроэнергии мобильные операторы должны обеспечить возможность предоставлять абонентам связь в течение трех суток.

Об этом, как пишет Politeka.net, в эфире единого телемарафона заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины Юрий Щиголь.

Кроме того, известно, что будет с радиоэфирами и телемарафоном.

«На сегодняшний день 5 радиокомпаний в Украине зарезервированы со сроком работы до трех суток. Так же и телевизионные каналы: телемарафон – также зарезервирована подача сигнала на трое суток. Далее зависит от доставки топлива», - пояснил Щиголь.

По его словам, сейчас работает 82% базовых станций, в Луганской и Херсонской области их восстанавливают.

После массированного ракетного удара в Украине не работали около 45% базовых станций.

Добавим, ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил,что Киев может остаться без света, воды и тепла.

«Может случиться апокалипсис, как в голливудских фильмах, когда невозможно жить в домах из-за низкой температуры", —заявил мэр столицы в интервью Reuters.

Картину, которая может ждать столицу, Кличко охарактеризовал как мрачную.

«В столице не хватает отапливаемых убежищ, чтобы принять все 3,6 млн жителей в случае полных отключений, и люди должны быть готовы к эвакуации в случае ухудшения ситуации», - предупредил мэр.

Напомним, также сообщалось, какая услуга стремительно набирает популярность в условиях постоянных отключений электроэнергии.

Кроме того, Укрэнерго сообщило украинцам неутешительную новость.

Кроме того, сообщалось, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.