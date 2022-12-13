В общей сложности в ДТП попали пять автомобилей, сообщается на сайте Подкарпатской полиции.

В Подкарпатской полиции рассказали, что 56-летний водитель «БМВ» не справился с управлением и влетел в ограждение и автомобиль «Хюндай».

Позади виновника аварии ехал мужчина на "Ауди". 55-летний водитель не успел среагировать и врезался в два автомобиля.

От удара «Хюндай» задел припаркованные Kiа и «Вольво».

В результате ДТП пострадали 15-месячный ребенок и две беременные женщины, которые ехали в «Хюндае» Их доставили в больницу.

Травмы получили и пассажиры «Ауди» – 7-летний ребенок и женщина.

Все участники ДТП украинцы. Водители были нетрезвыми.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области во время движения загорелся рейсовый автобус - спасатели раскрыли детали.

Так, рейсовый автобус во время движения загорелся сегодня, 12 декабря, в селе Нижнее Солотвино Ужгородского района.

Об этом сообщили в пресс-службе В ГСЧС в Закарпатье.

По информации чрезвычайников, никто из людей не пострадал.

"Для того чтобы ликвидировать пожар спасателям понадобилось менее 30 минут, однако огонь успел уничтожить салон транспортного средства. Причину пожара и причиненный материальный ущерб устанавливают правоохранители", - сообщают в ГСЧС.

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