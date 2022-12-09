Так, в первую очередь необходимо зайти на сайт YASNO, на котором размещен график отключений.

Там содержится большая часть информации о том, что происходит с энергоинфраструктурой конкретно по вашему адресу.

Шаг второй – проверьте, возможно приичиной отключения является локальная авария. Если это так, больше о ситуации можно узнать ОСББ, ЖЭКе, либо ОСР.

Если же это не локальная авария, а именно длительное экстренное отключение, можно обратиться к специалистам из ДТЭК в сети Facebook, например из ДТЭК Киевские электросети. Они могут сориентировать по времени.

При этом украинцам не советуют звонить в колл-центры. Дело в том, что у сотрудников колл-центров нет информации по каждому адресу. Поэтому если 6-7 часов нет света и нет аварий – надо написать в частные сообщения ваш адрес и заявка будет принята.

Добавим, что в YASNO также сообщили, что количество локальных аварий на энергообъектах растет ежедневно. Однако впереди потепление и, по словам специалистов, это должно помочь уменьшить их количество.

Напомним, многие аварии происходят по причине того, что после включения электроэнергии люди как можно быстрее пытаются включить разные электроприборы. А, в связи с морозами, в том числе и обогреватели. Происходит перегрузка энергосистемы.

Чтобы этого избежать, необходимо поочередно включать электроприборы, чтобы напряжение не столь резко возрастало.

Напомним также, что выключать электроэнергию украинцам хотят по новому правилу.

Кроме того, сообщалось, что будет с мобильной связью и телевидением в случае полного блэкаута.