День зимнего солнцестояния почитали в Киевской Руси еще во времена язычества. В народе говорили: "Солнце - на лето, зима - на мороз", а наступление самой длинной ночи связывали с волей жестокого повелителя морозов и тьмы Карачуна.
Самый короткий день в году – День зимнего солнцестояния приходится на 21 или 22 декабря в зависимости от количества дней в году. В 2022 году зимнее солнцестояние придет в 23:47 21 декабря.
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безветренный день – плодовые деревья дадут хороший урожай;
ясное солнце — на Новый год будет морозно и пасмурно, а если на ветвях иней, тогда к новогодней ночи начнется оттепель;
идет дождь – весна будет мокрой;
на деревьях видна иней — хорошо уродят рожь и пшеница.
Напомним, в ПЦУ призывают украинцев не игнорировать Рождество: "Его нужно проводить...".
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