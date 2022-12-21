Наши предки отмечали день зимнего солнцестояния еще в дохристианские времена, в славянском календаре этот праздник даже считался одним из самых важных.

День зимнего солнцестояния почитали в Киевской Руси еще во времена язычества. В народе говорили: "Солнце - на лето, зима - на мороз", а наступление самой длинной ночи связывали с волей жестокого повелителя морозов и тьмы Карачуна.

Самый короткий день в году – День зимнего солнцестояния приходится на 21 или 22 декабря в зависимости от количества дней в году. В 2022 году зимнее солнцестояние придет в 23:47 21 декабря.

Народные приметы:

безветренный день – плодовые деревья дадут хороший урожай;

ясное солнце — на Новый год будет морозно и пасмурно, а если на ветвях иней, тогда к новогодней ночи начнется оттепель;

идет дождь – весна будет мокрой;

на деревьях видна иней — хорошо уродят рожь и пшеница.

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