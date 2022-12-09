Архиепископ распространял в сети "сообщения", которыми унижал национальную честь и достоинство украинцев.

Как информирует СБУ, ректор способствовал разжиганию религиозной вражды и ненависти. Для распространения такого контента ректор учреждения использовал анонимный профиль в Фейсбуке.

Чтобы готовить свои публикации, он пользовался нарративами российских пропагандистов.

Правоохранители провели обыски по месту жительства фигуранта и в семинарии. Найдена литературу, которая повторяла "тезисы" Кремля о внутренней ситуации в Украине.

Архиепископу сообщили о подозрении в нарушении равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений.

Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.

Также сообщалось, на Львовщине фанатку путина вышвырнули из маршрутки, видео: "Москва была, есть и будет".

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.