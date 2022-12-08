Послушник Почаевского монастыря УПЦ (МП) в Тернопольской области ответил на вопрос поинтересовавшейся у него журналистки, является ли Россия врагом. Он говорит, что не знает, является ли Россия врагом.

Соответствующее видео было опубликовано телеканалом ИНТБ.

«Ну не знаю», — сказал послушник Почаевской лавры УПЦ МП Игорь.

После этого журналистка уточнила, что Россия убивает сейчас украинцев и снова спросила, враг ли она, или нет?

«Не знаю. Это такой парадокс. Что мы, что они», – ещё раз ответил послушник монастыря в Тернопольской области.

Он также отметил, что «ситуация такая не простая, но что имеем, то имеем». «Церковь возглавляет сейчас блаженнейший Митрополит Владимир, а что касается другого государства, то мне трудно что-то сказать», – говорит послушник.

Послушник призвал других монах УПЦ МП, не дав ему продолжить разговор с журналистами.

Что интересно, половина людей, которых журналисты расспрашивали о запрете УПЦ МП, говорили на русском языке, несмотря на то, что Тернопольщина на 98% украина-язычная (согласно данным 2001 года).

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