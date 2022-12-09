Коллаборант-энергетик обесточил часть Донецкой области, чтобы направить электроэнергию в базы россиян.

Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, передает СБУ.

Во время оккупации коллаборанта назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось "Министерству угля и энергетик "ДНР"

"Находясь на "должности" злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России", - сообщает СБУ.

Чтобы набрать "штат", он проводил сотрудничество с представителями "Региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

Коллаборант обеспечивал военные базы и склады врага энергоснабжением.

"После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его", - пишет пресс-служба.

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