Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, передает СБУ.

Во время оккупации коллаборанта назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось "Министерству угля и энергетик "ДНР"

"Находясь на "должности" злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России", - сообщает СБУ.

СБУ. Фото: скриншот Youtube-видео

Чтобы набрать "штат", он проводил сотрудничество с представителями "Региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.

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Коллаборант обеспечивал военные базы и склады врага энергоснабжением.

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"После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его", - пишет пресс-служба.

Напомним, послушник монастыря УПЦ МП не смог ответить на простой вопрос о россиянах, показательное видео.

Также сообщалось, СБУ объявила подозрение ректору Почаевской семинарии УПЦ МП: что нашли во время обысков.

Кроме того, Politeka.net писала, что дочь экс-министра обороны Украины обвинили в сотрудничестве с рф: СБУ сообщила о подозрении.