Приспешником врага оказался бывший работник местных электросетей, передает СБУ.
Во время оккупации коллаборанта назначили руководителем "РЭС Краснолиманского района", которое подчинялось "Министерству угля и энергетик "ДНР"
"Находясь на "должности" злоумышленник "отсоединил" районный центр от электропитания и перенаправил его на нужды оккупационных группировок России", - сообщает СБУ.
Чтобы набрать "штат", он проводил сотрудничество с представителями "Региональной энергоснабжающей компании" временно оккупированной Горловки.
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Коллаборант обеспечивал военные базы и склады врага энергоснабжением.
"После освобождения Лимана злоумышленник пытался скрыться из города. Однако сотрудники СБУ своевременно разоблачили и задержали его", - пишет пресс-служба.
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