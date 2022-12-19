В ПЦУ призвали украинцев не игнорировать Рождество - празднование поможет отогнать всё плохое, что принесла с собой война.

Митрополит Луцкий и Волынский Михаил заявил, что этот праздник имеет важную цель.

"Этот день – несмотря на календарные стили – раскрывает содержание рождения Иисуса Христа, так что для христиан это одно из главных торжеств. Его нужно проводить, отгоняя грустное настроение, скорбь, боль, отчаяние, депрессию, вызванные войной. Но это исчезновение, конечно, должно быть более скромным в его внешних, материальных проявлениях", - отметил Митрополит.

Дома и храмы можно украсить игрушками, которые остались с прошлого года.

Вместо потраченных денег на роскошный банкет можно позаботиться о ВСУ, которые сейчас защишают от россии весь народ.

К слову, в селе Бирки Кировоградской области во время пожара сгорела деревянная церковь, построенная в XIX в.

«В селе Бирки Александрийской общины в Кировоградской области сгорела деревянная церковь прихода Святителя Николая Чудотворца ПЦУ», - говорится в сообщении.

По словам спикера ГУ ГСЧС в Кировоградской области Оксаны Мачак, сообщение о пожаре здания церкви спасатели получили в 05.16, а в 9.00 ее потушили. Огонь распространился на площадь более 100 кв. м, травмированных и погибших нет.

Церковь прихода Святителя Николая Чудотворца является памятником архитектуры, датированной серединой XIX в.

Отметим, что храм Николая Чудотворца, который был во владении московского патриархата, вернули в ПЦУ 3 апреля этого года.

Напомним, внезапно сгорела церковь Святителя Николая Чудотворца, построенная в XIX веке: кадры с места ЧП.

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