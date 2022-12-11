В селе Бирки Кировоградской области во время пожара сгорела деревянная церковь, построенная в XIX в.
Об этом сообщает Суспільне.
«В селе Бирки Александрийской общины в Кировоградской области сгорела деревянная церковь прихода Святителя Николая Чудотворца ПЦУ», - говорится в сообщении.
По словам спикера ГУ ГСЧС в Кировоградской области Оксаны Мачак, сообщение о пожаре здания церкви спасатели получили в 05.16, а в 9.00 ее потушили. Огонь распространился на площадь более 100 кв. м, травмированных и погибших нет.
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Церковь прихода Святителя Николая Чудотворца является памятником архитектуры, датированной серединой XIX в.
Отметим, что храм Николая Чудотворца, который был во владении московского патриархата, вернули в ПЦУ 3 апреля этого года.
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