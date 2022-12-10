СБУ начала обыски в 14 церквях УПЦ МЦ в Харьковской области.

Так, в субботу, 10 декабря СБУ продлила обыски в церквях УПЦ МП.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Сотрудники Службы безопасности Украины проводят контрразведывательные (безопасные) мероприятия на объектах УПЦ (МП) в Харьковской области", - говорится в сообщении.

Речь идет о таких объектах Харьковской епархии:

Свято-Покровский мужской монастырь;

Свято-Благовещенский кафедральный собор;

Свято-Казанский храм;

Храм иконы «Согласие погибших»;

Свято-Успенский храм;

Свято-Петро-Павловский храм;

Свято-Николаевский храм;

Свято-Валентиновский храм;

Ольгинский храм;

Храм царицы Тамары;

Свято-Архангело-Михайловский храм;

Храм Георгия Победоносца;

Свято-Владимирский храм;

А также Свято-Вознесенский кафедральный собор Изюмской епархии УПЦ (МП).

Указано, что мероприятия проводятся совместно с Нацполицией, Нацгвардией, ГНСУ.

«Учитывая вооруженную агрессию РФ, данные мероприятия проводятся для исключения использования религиозных общин как ячейки «русского мира» и защиты населения от провокаций и террористических актов», — объясняют в СБУ.

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