Украинцы могут продавать электроэнергию в сеть из генераторов, общая мощность которых составляет до 5 мегаватт.

Об этом Telegram сообщил глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

"Большое количество бизнесменов обращается с вопросом о законности деятельности по продаже электроэнергии, производимой генераторами. Отвечаю: деятельность законная, лицензированию не подлежит (оборудование мощностью до 5 мегаватт), плательщиками акциза на эл/эн являются только лицензиаты", – говорится в сообщении.

Кроме того, украинцы могут получить компенсацию за приобретенные генераторы в размере от 50 до 95% его стоимости. Однако средства выплачиваются не всем, выплаты зависят от цены, мощности и города.

Так, например, жителям киевских многоэтажек компенсируют 75% стоимости генератора, сообщают в пресс-службе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

ОСМД и жилищно-строительные кооперативы (ЖСК) столицы могут вернуть до 95% стоимости электрогенератора. Максимальная сумма – 80 тысяч грн.

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