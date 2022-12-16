Так, в Бучачской городской больнице с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести», госпитализирован местный житель. Мужчина отравился в результате неисправности отопительного устройства, передает "Тернопольская липа".
В этот же день с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести» госпитализированы еще два жителя села Большая Березовица. Медики делают все возможное для спасения пострадавших.
Отравление произошло в результате неисправности газовой колонки.
Угарный газ – очень ядовитый газ без запаха, который образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода.
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При больших концентрациях угарного газа смерть может наступить мгновенно.
Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.
В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.
Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.
Подразделения ГСЧС не привлекались.
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