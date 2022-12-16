Так, в Бучачской городской больнице с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести», госпитализирован местный житель. Мужчина отравился в результате неисправности отопительного устройства, передает "Тернопольская липа".

В этот же день с диагнозом «Отравление угарным газом, состояние средней тяжести» госпитализированы еще два жителя села Большая Березовица. Медики делают все возможное для спасения пострадавших.

Отравление произошло в результате неисправности газовой колонки.

Угарный газ – очень ядовитый газ без запаха, который образуется в результате горения в условиях недостатка кислорода.

При больших концентрациях угарного газа смерть может наступить мгновенно.

Ранее сообщалось, что мужчина и женщина погибли, отравившись угарным газом в результате работы генератора.

В ГСЧС Закарпатья сообщили из полиции о гибели двух человек в Береговском районе города Виноградов.

Предварительная причина гибели гражданина 1957 г.р. и гражданки 1962 г.р. – отравление угарным газом, полученное в результате работы генератора.

Подразделения ГСЧС не привлекались.

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