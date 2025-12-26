Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що через законопроєкт №12377, якщо він буде ухвалений, у правовій невизначеності може опинитися цілий пласт державного житлового фонду, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Уявіть собі, ви живете у гуртожитку, або у службовій квартирі, або у житлі, яке колись вам видала держава, а потім раптом вам кажуть: «Старі правила ми прибираємо, нові ще там колись допишемо». От приблизно про це зараз ідеться», – зазначає Катерина Котенкова.

Як розповідає журналістка, у Верховній Раді готують до другого читання законопроєкт №12377 «Про основні засади житлової політики». А медіа, підкреслює вона, уже пишуть, що після ухвалення цього законопроєкту можуть втратити чинність інші важливі закони.

«Що відбувається насправді? Нинішній житловий кодекс старий і вже давно не вивозить сучасну реальність. Держава хоче перейти на нову житлову політику по-європейськи із соціальною орендою, операторами житла, прозорими правилами підтримки тощо. Саме так це подає профільне міністерство. Але є дуже важливий нюанс, який не дає спокою. Експерти вважають, що цей закон – рамковий. Тобто він дає загальні правила, а конкретику треба буде дописувати потім в інших законах і підзаконних актах. І отут ризик, який називають прямо. Може виникнути правова порожнеча, коли старе вже прибрали, а нове ще не запрацювало у деталях», – пояснює Катерина Котенкова.

Як розповідає журналістка, прямо попереджається, що після ухвалення цього законопроєкту може втратити чинність закон «Про приватизацію державного житлового фонду». Тобто, підкреслює вона, невідомо, що буде з тими людьми, які живуть у гуртожитках, у соціальному житлі чи інших державних, комунальних форматах, адже вони розраховували, що колись приватизують житло.

