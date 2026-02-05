Здавалося б, хіба десять дерев можуть коштувати як квартира в столиці?

Виявляється, можуть, якщо ці дерева росли в заповіднику. 3 лютого Господарський суд Житомирської області поставив крапку в гучній справі: державне підприємство «Ліси України» має сплатити майже 2 мільйони гривень збитків за незаконну вирубку на Житомирщині.

Що сталося? Ще в лютому 2024 року екоінспектори Поліського округу під час рейду зазирнули до заказника «Словечанський кряж». Там вони виявили пеньки від 10 свіжозрубаних дубів. Оскільки це територія природно-заповідного фонду, де кожна гілочка під особливим наглядом, сума штрафу злетіла до небес — 1 983 247 гривень.

Хто винен і хто платить? Позов подала прокуратура в інтересах екоінспекції та Словечанської сільради. Суддя погодився: якщо лісівники («Столичний лісовий офіс») не встежили за лісом, який їм довірили охороняти, то саме вони й мають компенсувати шкоду бюджету громади.

Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський пояснив, що в таких справах компромісів бути не може.

«Коли мова йде про заповідники, відповідальність має бути максимальною. Це не просто ліс — це територія, що належить майбутнім поколінням. Кожне незаконно зрубане дерево тут — це реальна шкода і довкіллю, і бюджету громади. Рішення суду чітко підтверджує: уникнути відповідальності за порушення закону не вдасться», — наголосив Євгеній Медведовський.

Чому це важливо? Гроші підуть не «в повітря», а до спеціального фонду місцевого бюджету Словечанської громади. Це чудовий приклад того, як злагоджена робота екологів та прокурорів перетворює «паперові» порушення на реальні гроші для відновлення природи.

Наразі екоінспекція офіційно визнана потерпілою стороною, а розслідування кримінальної справи за фактом самої рубки триває.