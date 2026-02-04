Волонтери з «Української команди» передали партію FPV-дронів бійцям батальйону «Свобода» НГУ на один з найгарячіших напрямків. Про це повідомив керівник волонтерського штабу Артур Палатний.

«FPV-дрони зараз - головна зброя, яка ефективно «мінусує» ворога та береже життя наших хлопців. Чергову партію FPV-дронів «Українська команда» передала легендарному батальйону «Свобода» 4 бригади «Рубіж» Нацгвардії України. Ці хлопці захищали Київ та Київщину, Донеччину, Луганщину. І сьогодні б’ють ворога на одному з найгарячіших напрямків на Сході України», - зазначив Артур Палатний.

Керівник волонтерського штабу наголосив, що «Українська команда» системно підсилює військові підрозділи, які воюють на найгарячіших ділянках фронту.

«Упевнений: ці дрони допоможуть нашим героям ще краще виконувати бойові завдання та збережуть життя. А «Українська команда» продовжить системно підсилювати наших воїнів на найгарячіших ділянках фронту», - сказав Палатний.

Раніше повідомлялося, що з початку повномасштабного вторгнення «Українська команда» відправила на передову майже 4000 різних безпілотників, а також сотні зарядних станцій, автівки та різне військове обладнання.