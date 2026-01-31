До старту Зимових Олімпійських ігор-2026 у Мілані та Кортіна-д'Ампеццо залишається лише тиждень.

Згідно з давньою традицією та резолюціями ООН, саме сьогодні в усьому світі мало розпочатися «Олімпійське перемир'я». Однак реальність виглядає інакше: російські ракети продовжують летіти, а міжнародні спортивні чиновники вдають, що нічого не відбувається.



Політик і громадський діяч Микола Томенко розкритикував позицію Міжнародного олімпійського комітету (МОК), порівнявши нинішню ситуацію з найтемнішими сторінками історії спорту.

Священний принцип проти сучасного варварства

Томенко нагадує, що ідея «Екехейрії» – священного перемир'я – народилася ще у 9 столітті до нашої ери у Стародавній Греції. Тоді зброю складали усі. Сьогодні цей принцип цинічно розтоптано однією державою.

«На сьогоднішній день найбільш ЗЛИСНИМ ПОРУШНИКОМ принципу ОЛІМПІЙСЬКОГО ПЕРЕМІРУ залишається російська федерація», — зазначає Микола Томенко.

Він наводить п'ять фактів, коли РФ використала Олімпіади як димову завісу для військових агресій:





2008 (Пекін): вторгнення до Грузії

вторгнення до Грузії 2014 (Сочі): окупація українського Криму

окупація українського Криму 2022 (Пекін): початок повномасштабного вторгнення в Україну.

початок повномасштабного вторгнення в Україну. 2024 (Париж): відкритий виступ проти перемир'я в ООН.

відкритий виступ проти перемир'я в ООН. 2026 р. (Мілан): чергова відмова виконувати резолюцію про припинення вогню.

Тінь 1936 року та нейтральні вбивці

Найбільше обурення політика викликає те, що незважаючи на відкритий цинізм агресора, МОК та Міжнародний паралімпійський комітет продовжують шукати лазівки для повернення росіян та білорусів на арени. За даними Томенка, до Ігор-2026 допущено близько 20 «нейтральних» атлетів, а до Паралімпіади — близько 40, серед яких можуть бути безпосередні учасники бойових дій.

Микола Томенко проводить пряму паралель між сучасними чиновниками та засновниками олімпійського руху, які свого часу загравали з нацистами.

«Голова МОК і МПК мають пам'ятати повчальний урок, коли засновник сучасного Олімпійського руху П'єр де Кубертен надто активно підтримав Гітлера і проведення Олімпіади-1936 у Берліні. Вже після Другої світової війни МОК повинен був офіційно перепрошувати за підтримку нацистів», — зазначає він.

Гроші замість ідеалів

На думку Томенка, міжнародний спорт перетворився на бізнес, де принципи миру та людяності продаються за великі чеки. Він називає керівників спортивних структур «заробітчанами», для яких фінансові вигоди переважили олімпійські цінності.

«Маємо констатувати, що для чиновників міжнародного олімпійського руху ГРОШІ виявилися важливішими за давні світоглядні принципи Олімпізму», — підсумовує політик.

Сьогодні, за 7 днів до відкриття Ігор, Україна та світ знову бачать, як олімпійські ідеали стають зручною ширмою для агресорів, а міжнародні організації їх мовчазними спільниками.