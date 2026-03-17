Сучасні західні політичні еліти часто залишаються заручниками світу, що вже не існує.

Водночас Україна демонструє новий тип лідерства — гнучкий, адаптивний та орієнтований на результат у кризових умовах.

Про це йдеться в матеріалі The Comfortable Class: Why Our Leaders .

Як зазначено у статті, показовим прикладом є Кирило Буданов — він народився 1986 року і сформувався вже у незалежній Україні, без радянського мислення, яке, як і раніше, впливає на частину політичних еліт у світі.

«Жодного радянського багажу, жодної м'язової пам'яті авторитарних систем — лише чітке розуміння того, за що ти борешся», — наголошується у статті.

Аналітики зазначають, що саме такі лідери здатні швидко адаптуватися до нових викликів, приймати нестандартні рішення та ефективно діяти за умов війни.

На тлі глобальних змін Україна фактично випереджає частину західних країн у трансформації управлінських підходів, демонструючи, що оновлення мислення та поколінь є ключовим чинником сталості держави.