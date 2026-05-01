Доля України на столі великих гравців. Поки на фронті триває виснажлива "асиметрична нічия", у високих кабінетах Вашингтона та Москви готуються сценарії, що можуть змінити хід історії

В ефірі Наталії Влащенко політичний аналітик Руслан Бортник проаналізував таємні переговори Трампа, загрозу нової хвилі мобілізації в РФ та стратегічну пастку, у яку потрапили провідні армії світу.

Трамп, Путін і "китайський гамбіт"

Ключовою темою міжнародного блоку стала таємна комунікація між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним. Руслан Бортник у розмові з Наталією Влащенко зазначив, що обидва лідери зараз перебувають на одній «стратегічній платформі», хоча й бачать майбутнє по-різному.

«Трамп прагне угоди, яка дасть трильйони доларів прибутку. Головна мета — відтягнути Путіна від Сі Цзіньпіна», — пояснив Бортник. На думку експерта, Трамп готовий «розбити мрію під назвою Україна», щоб зруйнувати російсько-китайський союз і змусити Пекін купувати енергоносії за світовими цінами, а не за дисконтом.

Статус фронту: «Асиметрична нічия»

Наталія Влащенко підняла питання про реальний стан справ на полі бою. Бортник застеріг від використання терміну «поразка», проте назвав ситуацію «асиметричною нічиєю». «Стратегічно ніхто не виграв, але Росія окупувала значні території та ресурси. Трамп вважає, що Україна може програти в майбутньому, а Путін переконує всіх, що ми вже програли».

Спікери дійшли висновку, що саме це змушує західних політиків нервувати, а Трампа — демонструвати байдужість до України як до «історії успіху, що не відбулася».





Велика мобілізація в РФ: осіння загроза

Важливим сигналом, який обговорили в ефірі, став новий закон у Білорусі, що забороняє виїзд російським призовникам. Бортник вважає це передвісником серйозних змін. «Якщо угода з Трампом не відбудеться в найближчі місяці, ймовірність великої, справжньої мобілізації в Росії цієї осені є надзвичайно високою». Росія поспішає скористатися «вікном можливостей» до виборів у Конгрес США, після яких Трамп, навіть у разі перемоги, може стати «кульгавою качкою» через опір демократів.





Криза сучасних армій: чому старі методи не працюють?

Наталія Влащенко звернула увагу на загострення навколо Ірану та Куби. Бортник відзначив цікавий феномен: найбільші армії світу, включаючи США, виявилися не готовими до нової реальності. «Старі методи типу "розбомбимо все" більше не працюють. Без наземної інтервенції перемогти неможливо, а на це ніхто не готовий». На прикладі війни в Україні світ побачив, що навіть наддержави впираються в глухий кут, якщо не готові нести величезні людські втрати.

Нобелівська премія ціною поступок

Підсумовуючи міжнародний блок, Бортник висловив думку, що Дональд Трамп одержимий ідеєю стати миротворцем світового масштабу. «Йому потрібна будь-яка форма припинення вогню — перемир’я, мир, неважливо. Це добре продається виборцям у США, і це шлях до Нобелівської премії миру». Проте для України цей сценарій несе величезні ризики, оскільки гарантії безпеки, на яких наполягає Київ, навряд чи будуть підтримані республіканцями в Конгресі.