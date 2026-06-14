Столиця продовжує розширювати мережу допомоги для тих, хто тримає українське небо та землю.

У стінах Подільської РДА відбулася знакова подія – офіційне підписання Меморандуму про співпрацю між районною в державною адміністрацією та Громадською організацією «Реабілітаційні сили України».



Ця синергія покликана об'єднати зусилля влади та громадського сектору задля забезпечення військовослужбовців, ветеранів та постраждалих від війни комплексною медичною, ментальною та соціальною допомогою.



Символічно, що цей процес розгортається саме в серці столиці.







Коментар Голови Подільської РДА Володимира Наконечного:

«Ми зробили ще один надважливий крок на шляху до підтримки тих, хто є щитом нашої країни. Підписання цього Меморандуму – це наша спільна обітниця кожному воїну, який повертається з фронту.

Команда ГО «Реабілітаційні сили України» робить справді титанічну роботу. Вони повертають людей до життя, вселяють надію та дають нашим титанам реальний шанс на нове, повноцінне майбутнє.

Поділ пишається тим, що така шляхетна місія реалізується в нашому районі. Разом ми сильніші. Працюємо далі!»

«Реабілітаційні сили України» та Подільська районна влада вже розпочали розробку дорожньої карти для реалізації перших спільних проєктів. Головна мета партнерства незмінна – зробити так, щоб жоден ветеран не залишився наодинці зі своїми травмами чи проблемами адаптації.