Лише за один тиждень з 24 по 30 липня 2026 року Державна екологічна інспекція України здійснила 486 рейдів, виписала 323 адмінпротоколи і нарахувала шкоду на 8 млн 934 тис. грн. Найбільші збитки відзначилися у Житомирській, Одеській, Тернопільській та Київській областях, зокрема через незаконну вирубку дерев, заборонену рибальство та забруднення річки.



Фахівці провели 486 рейдів, щоб зупинити тих, хто нищить ліси, забруднює річки та виловлює рибу сітками. За результатами цих виїздів інспектори виписали 323 адмінпротоколи порушникам.



Загалом за цей короткий період екоінспектори нарахували браконьєрам та недобросовісним підприємствам збитків на астрономічну суму — майже 9 мільйонів гривень (а точніше — 8 млн 934 тис. грн). При цьому завдяки раніше судовим та добровільним процедурам до бюджету вдалося повернути 11 мільйонів 740 тисяч гривень компенсацій за минулі гріхи проти природи.

Чотири регіони цього тижня відзначилися найгучнішими та найдорожчими правопорушеннями.



Житомирщина: масова вирубка біля села Михайлівка



Найбільший удар по гаманцю отримають лісоруби на Житомирщині. В інспекції Поліського округу підрахували збитки за незаконне знищення 215 дерев різних порід на території Тетерівської громади. Рахунок за це «лисому» лісу виставили колосальний — понад 2,8 мільйона гривень. Справою вже займається поліція, куди екологи передали всі зібрані матеріали.



Одещина: судак на вагу золота



На озері Сасик поблизу села Лиман (Білгород-Дністровський район) один із рибалок вирішив проігнорувати правила і заставив воду забороненими лісковими сітками. Його улов склав 577 судаків. Така риболовля обійдеться чоловікові дуже дорого: інспектори оцінили шкоду водним мешканцям у понад 2 мільйони гривень. Крапку у цій історії тепер ставитиме Татарбунарський районний суд.



Тернопільщина: отруєння річки Іква



У Кременці місцевий «Міськводгосп» потрапив під приціл екологів через брудну воду. Комунальне підприємство зливало відходи зі своїх очисних споруд прямо в річку Іква. Експертиза показала, що нормативи дозволеного скиду були сильно перевищені. Підприємству вже пред'явили дві фінансові претензії на загальну суму 1 мільйон 275 тисяч гривень.



Київщина: нічні лісоруби у Білоцерківському районі



Ще одна неприємна історія трапилася в Тетіївському агролісництві. Поки що невідомі «чорні лісоруби» встигли спиляти 50 дерев між селами Бурківці та Дзвеняче. Шкоду лісовому фонду оцінили у понад 750 тисяч гривень. Матеріали цієї справи екологи вже відправили правоохоронцям, які тепер розшукують зловмисників.