Відомий політик, громадський діяч та співавтор закону про захист державних символів Микола Томенко різко засудив появу восьмиметрової сталевої скульптури «Фенікс» біля будівлі Міністерства закордонних справ. Своє обурення він висловив на сторінці у Facebook, назвавши встановлення цього об'єкта в історичному центрі міста наругою над українською культурою та здоровим глуздом.





«Фенікс» із американської пустелі: що збурило суспільство

Приводом для жорсткої критики стало офіційне повідомлення МЗС про появу нової арт-інсталяції поблизу Михайлівської площі. Відомство пафосно презентувало сталевого птаха, який раніше світився на знаменитому фестивалі Burning Man 2023 в американській пустелі Невада, як символ української стійкості, що нібито відсилає до форми Тризуба.



Микола Томенко таку художню аналогію категорично відкинув, іронічно зазначивши:





«Ну якщо це наш УКРАЇНСЬКИЙ ТРИЗУБ, то я - визначний український архітектор».

Політик, який сам ініціював десятки проєктів із вшанування пам'яті видатних українських діячів, обурений кулуарністю ухвалення цього рішення. Він наголосив, що поява подібного модернового об'єкта у сакральному для кожного українця місці є неприпустимою без думки експертів та киян.

«Хто ухвалив рішення про встановлення у сакральному місці княжого Києва цієї, вибачте за мою українську, ПОТВОРИ? Коли і хто проводив фахові та громадські обговорення щодо розміщення САМЕ тут цього арт-обʼєкту?» — ставить жорсткі запитання громадський діяч.

Юридичні претензії та історичні паралелі з Леніним

На думку Томенка, ситуація виходить далеко за межі звичайних суперечок про смаки. Як людина, що безпосередньо писала українське законодавство, він бачить у цьому пряме правопорушення.

«Більш за те, як співавтор Закону про відповідальність за НАРУГУ над ДЕРЖАВНИМИ СИМВОЛАМИ переконаний, що ця архітектурна БІДА біля МЗС - прямо підпадає під дію нашого Закону», — заявив політик.

Щоб пояснити всю недоречність сталевого птаха в оточенні Михайлівського собору, памʼятника княгині Ользі та Стіни памʼяті загиблих героїв, Томенко провів паралель із радянським минулим. Він згадав, як у 1934 році більшовики хотіли знести тутешні святині ради гігантського 70-метрового монумента Леніну, від якого в результаті залишилася лише нинішня будівля МЗС. Тож появу «Фенікса» в такому оточенні він вважає продовженням естетичного насильства над містом, додавши: «Спасибі, що хоч не 70-метровий Ленін!»

Альтернатива є: де насправді місце для «Фенікса»?

Микола Томенко підкреслив, що не виступає проти сучасного мистецтва як такого, проте кожна річ повинна мати своє правильне місце. Замість того, щоб тулити закордонну інсталяцію на історичних пагорбах Києва, владі варто було просто увімкнути логіку та порадитися з людьми.

«Невже не можна було обговорити із фахівцями та громадськістю питання встановлення цього обʼєкту сучасного мистецтва й знайти для супер-модерного «Фенікса-тризуба» інше, більш відповідне місце, у якось парку чи сквері нового мікрорайону Києва», — резюмував політик.