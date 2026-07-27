225-й окремий штурмовий полк опублікував відео, на якому продемонстрував 144 паспорти російських військовослужбовців, які, за словами підрозділу, були ліквідовані після того, як не скористалися можливістю здатися в полон.



У дописі військові зазначили, що в армії “люблять документи”, особливо документи тих окупантів, які могли зберегти життя, але свідомо продовжили бій.



На оприлюднених кадрах видно десятки російських паспортів, які належали військовослужбовцям рф, знищеним під час виконання бойових завдань українськими штурмовиками.



У підрозділі наголосили, що кожен із цих військових мав вибір — скласти зброю та потрапити в полон відповідно до норм міжнародного гуманітарного права або продовжити участь у бойових діях. За словами бійців, вони обрали другий варіант.







Відео стало ще одним нагадуванням про втрати російських окупаційних військ та водночас закликом до тих, хто продовжує воювати проти України, скористатися можливістю здатися в полон, щоб зберегти життя.