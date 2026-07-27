Озеро Сасик на Одещині стало місцем проведення масштабної спецоперації, яка завершилася повним фіаско для одного з місцевих рибалок-нелегалів.

Намагання заробити на великому вилові перетворилося для чоловіка на кримінальну історію з астрономічним рахунком від держави. Тепер за кожну незаконно витягнуту з води рибину доведеться платити величезні гроші.



Облава на узбережжі: хто брав участь у затриманні

Усе відбулося 26 липня неподалік села Лиман Білгород-Дністровського району. Браконьєр навіть не здогадувався, що на нього чекає цілий силовими десант. Щоб упіймати порушника на гарячому, свої сили об'єднали одразу кілька відомств:





Державні інспектори з охорони довкілля Південно-Західного округу.

Прикордонники з підрозділу «Курортне».

Водна поліція Білгород-Дністровського району.

Одеський рибоохоронний патруль.

Спільна засідка та чіткі дії правоохоронців не залишили рибалці жодного шансу непомітно втекти з виловом.





Пів тисячі судаків та конфіскація майна

Масштаби «промислу» вразили навіть досвідчених контролерів. Чоловік підійшов до справи серйозно: розгорнув на озері справжню сіткову барикаду, використовуючи гумовий човен із підвісним двигуном.

Коли інспектори почали рахувати вилучене, виявилося, що рибалка встиг заставити воду 18 лісковими сітками. У цих тенетах знайшли 577 судаків. Весь цей чималий улов, а також човен, мотор та браконьєрські снасті у порушника конфіскували прямо на березі як речові докази.





Дорогий вилов: рахунок на мільйони

Судаки обійшлися нелегалу занадто дорого. Через суворі державні такси за кожну незаконно виловлену рибину сума збитків, які чоловік завдав природі, миттєво злетіла догори. Загальний рахунок за цей виїзд склав понад 2 мільйони гривень.

Матеріали справи вже готують для передачі до суду. Тепер, окрім сплати колосального штрафу, екоінспектори та поліція обіцяють порушнику реальну кримінальну відповідальність. Патрулювання водойм Одещини триває, тож рибалкам наполегливо радять ховати сітки та переходити на законні вудки.