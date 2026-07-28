ГС «Центр відповідальної гри» (ЦВГ) проводить дослідження принципів відповідальної гри, які застосовують у різних юрисдикціях. Завдання проєкту — відібрати рішення, що довели свою дієвість, і опрацювати можливість їх адаптації в Україні. Дослідження реалізується за підтримки ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City).

«Дослідження міжнародного досвіду дозволяє не просто знайомитися з успішними практиками, а й відзначати моделі, які можуть застосовуватись в нашій країні. Для України, де система відповідальної гри ще активно формується, це можливість значно прискорити впровадження сучасних та ефективних механізмів захисту гравців. То ж ми переконані, що ефективна політика відповідальної гри має базуватися на доказових підходах, міжсекторальній співпраці та постійному аналізі міжнародних практик», — коментує Ольга Ісаєва, директорка ГС «Центр відповідальної гри».

Масштаб і цінність проєкту

На сьогодні в поле аналізу потрапило понад 30 країн. Вибірка охоплює юрисдикції з несхожими регуляторними моделями та різним віком легального ринку. Ця різнорідність робить дослідження цінним, бо вона показує, які підходи дають результат незалежно від контексту.

Сьогодні український ринок працює за певними стандартами, але він все ще проходить етап формування власної унікальної культури відповідальної гри. Доступ до систематизованого зовнішнього досвіду скорочує шлях від ідеї до працездатного рішення й дозволяє відсіяти варіанти, які вже показали свою слабкість деінде.

Водночас жодне з цих рішень не можна механічно перенести в Україну. Їх необхідно адаптувати до місцевого законодавства, технічної інфраструктури операторів та особливостей ринку. Саме над цим і працює ЦВГ, аналізуючи, які міжнародні практики можуть бути дієвими в українських умовах.

Інструменти, які потрапили у фокус

Попри те, що інструменти відповідальної гри в Україні вже працюють, дослідження Центру дає можливість подивитися на них ширше й побачити, де світова практика пропонує точніші налаштування чи більш опрацьовані сценарії. Світова практика напрацювала кілька базових інструментів, до яких у тій чи іншій формі приходять більшість зрілих ринків.

● Самообмеження. Гравець може самостійно закрити собі доступ до гри на обраний період. У низці країн такі програми працюють десятиліттями, а підключення до них є умовою ліцензії для оператора.

● Обмеження за сумами. Ліміти встановлює або оператор чи регулятор за замовчуванням, або сам гравець. Другий формат у міжнародній практиці показує кращу дієвість, оскільки сприймається як власне рішення, а не зовнішня заборона.

● Інформування та підтримка. Постійні просвітницькі кампанії, засоби самооцінки, безкоштовні консультації та гарячі лінії — у зрілих системах це базова інфраструктура ринку.

● Поведінкова аналітика. Оператори відстежують характер гри в реальному часі й за відхиленнями від звичної для конкретного користувача моделі поведінки пропонують самотест, нагадують про ліміти або вмикають обмеження.

Позиція бізнесу

Оператор працює з механізмами захисту гравця щодня й бачить їх зсередини. Долучаючись до дослідження, бізнес отримує ширшу базу аналітики, вдосконалює свою роботу й водночас робить внесок у якість стандартів, за якими працює вся індустрія.

«Підтримка міжнародних досліджень є для Slot City частиною підходу до корпоративної соціальної відповідальності. Ми віримо, що розвиток відповідальної гри потребує якісних досліджень, міжнародного обміну досвідом та відкритого діалогу між усіма учасниками ринку», — коментує Павло Чиклікчи, власник ТОВ «Олл Сіті Геймс» (бренд Slot City), ІТ-інвестор і підприємець.

За підтримки компанії уже було проаналізовано 9 країн. Співпраця Slot City з Центром відповідальної гри вибудована як довгострокова. Сторони мають намір продовжувати взаємодію й на наступних етапах і готові ділитися з учасниками ринку власною аналітикою.