Журналістка Катерина Котенкова розповіла, що в Україні знову заговорили про значне посилення обмежень для ухилянтів, і пояснила, про які саме напрямки йдеться, повідомляє Politeka.

Про це вона розповіла на каналі «Знай.ua».

«Йдеться саме про ініціативи, які обговорюють і для яких можуть готувати законодавчі зміни. Тобто сьогодні немає якогось одного закону, за яким натискають кнопку і у будь-якого чоловіка автоматично перестають працювати картки, водійські посвідчення, державні сервіси. Але відмахуватись цієї теми теж не варто, тому що обговорюють», – зазначає Катерина Котенкова.

Як вона пояснює, суть нових пропозицій в тому, щоб зробити невиконання військово-облікових обов'язків відчутним у звичайному житті, тобто не лише виписати штраф, а обмежити можливість користування певними державними і фінансовими інструментами. Серед напрямів, які згадуються в публічному обговоренні, розповідає журналістка, – обмеження окремих адміністративних послуг, обмеження права керування автомобілем, складніший доступ до переоформлення або отримання документів, арешт або блокування коштів.

Однак, зауважує вона, незрозуміло, про обмеження яких адміністративних послуг ідеться, адже це може бути як щодо перереєстрації автомобіля, так і щодо видачі паспорту, реєстрації місця проживання дитини, оформлення спадщини, тобто це зовсім різні речі із різними наслідками. Ще одне важливе зауваження, розповідає журналістка, полягає у тому, що ці обмеження не можуть стосуватись усіх чоловіків віком 25-60 років, має бути конкретне порушення, наприклад, неоновлення даних, неявка за врученою повісткою тощо.

«Що буде означати блокування рахунків? Це головне питання. Уявіть звичайну родину, чоловік працює офіційно, наприклад, на картку приходить зарплата, з цієї картки людина платить за квартиру, купує продукти, ліки для батьків, оплачує лікування дитини, віддає кредит за житло. І раптом рахунок заблоковано. Навіть якщо обмеження стосуються однієї людини, наслідки відчує вся родина. Тому законодавцям доведеться визначити, чи будуть блокувати всі кошти? Чи лише суму штрафу, чи будуть залишати людині мінімальну суму для життя, чи можна буде оплачувати лікування, що буде із зарплатою? Тобто багато питань», – підсумовує Катерина Котенкова.

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