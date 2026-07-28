Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко пояснив, що вулична мобілізація неефективна, натомість у нас є де взяти вже навчених людей, які у тилу не займаються нічим корисним, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

По-перше, зазначає політик, потрібно порахувати, скільки людей нам потрібно на фронті, щоб зупинити росіян і дійти до контрнаступальних дій, але ніхто ж нормальний аудит не проводить. По-друге, стверджує він, треба забути про те, що поліція не навчена воювати, бо у нас поліцейських від фронту ховають у школах як охоронців, звільняючи ветеранів і консьєржок, їх ховають у Департаменті стратегічних розслідувань, де вони перевіряють, чи виплачують викладачам премії, так ніби у нас немає ні НАБУ, ні ДБР.

«Нам треба люди, яких держава готувала. При всій повазі до 50-тирічних офіцерів, які на пенсії пішли, але ми ж вас фінансували 30 чи скільки років Батьківщину захищати. Ніхто ними не займається. Вуличною мобілізацією ми не виграємо війну. Це очевидно вже всім. Оце ловіння на вулицях – це шлях в нікуди. Є фахові або відповідні групи, з якими треба працювати. Є сотні тисяч молодих пенсіонерів, які вийшли з СБУ, прокуратури, поліції, армії. Коли війни не було, генерали і полковники у формі приходили до нас у ВР, казали: «Ми воїни, Батьківщину захищаємо». Їх весь час фінансувала держава, вони отримали квартири безкоштовно, у 45 років стали пенсіонерами, і все, ми не будемо воювати, ми стали пенсіонерами», – розповідає Микола Томенко.

Також, зазначає він, не велика таємниця в тому, що у нас велика кількість штабних працівників у Генштабі тощо, і коли звільняли Залужного, Зеленський про це говорив, тільки ось кількість штабних працівників так і не змінили. І в тилу, додає політик, вже 2-3 роки сидить дуже багато військових, вони підготовлені воювати, треба проаналізувати співвідношення між воюючою частиною ЗСУ і невоюючою.

«У нас же є купа воєнізованих формувань, які мали місце при різних там структурах. Тобто я до кажу зараз про тих людей, яких ми готували воювати. Ми ж говоримо про спеціалізованих людей, тому що навчити людину, яка не вмотивована і не хоче воювати...», – підсумовує Микола Томенко.

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