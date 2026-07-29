У Подільській РДА відбувся відкритий інформаційно-просвітницький захід «Правосвідомість», покликаний підвищити рівень правової обізнаності мешканців району. Ініціативу реалізували у партнерстві з громадською організацією «Жінки за зміни».

Під час зустрічі учасники отримали практичні консультації щодо компенсації за пошкоджене або зруйноване внаслідок війни житло, порядку оформлення необхідних документів, державних програм підтримки та використання сучасних цифрових сервісів, зокрема платформи «Мій Нотаріус».



Також фахівці відповіли на численні запитання присутніх, які стосувалися найбільш актуальних юридичних проблем.





Голова Подільської РДА Володимир Наконечний наголосив, що доступ до якісної правової інформації сьогодні є важливою складовою стійкості громади.

«Правова обізнаність – це можливість ефективно захистити себе, свою родину та власне майно. Ми прагнемо, щоб кожен мешканець Подільського району мав доступ до професійної правової допомоги, тому й надалі розширюватимемо співпрацю з громадськими організаціями, експертами та правничою спільнотою. Такі зустрічі допомагають людям знаходити відповіді на реальні життєві питання та впевнено відстоювати свої права», – зазначив Володимир Наконечний.

У заході взяли участь керівниця проєкту «Мій Нотаріус», голова Нотаріальної палати міста Києва та амбасадорка ГО «Жінки за зміни» Наталія Козаєва, докторка філософських наук, нотаріус і авторка посібника «Правосвідомість» Наталія Манойло, а також член правління ГО «Жінки за зміни», доктор юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, заступник голови Вищої кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Любов Крупнова.

Голова громадської організації «Жінки за зміни» Інна Силантьєва підкреслила важливість розвитку правової культури в українському суспільстві.

У Подільській РДА переконані, що проведення подібних просвітницьких заходів сприяє формуванню правової культури, зміцненню довіри між громадою та інституціями, а також допомагає мешканцям ефективніше захищати свої права в умовах сучасних викликів.