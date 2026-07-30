Коли країна виборює свою свободу, кожен добрий вчинок у тилу наближає нас до спільної мети.

Днями команда відомого громадського діяча довела, що для великих справ не потрібні надзусилля — достатньо просто мати щире серце та чути потреби тих, хто опинився у скруті. Благодійники відгукнулися на прохання місцевої громади та доправили вагому гуманітарну допомогу, яка підтримає як літніх людей та захисників, так і підростаюче покоління, що попри війну продовжує тренуватися та прославляти Україну.

Рука допомоги Городенці: хто отримав підтримку

Великий благодійний рейс цього разу вирушив на Івано-Франківщину. Команда благодійного фонду «Рідна країна», засновником якого є Микола Томенко, оперативно зреагувала на офіційне звернення Городенківської міської ради. Активісти привезли необхідні речі, орієнтуючись на запити відразу двох надважливих установ громади.

Частина вантажу надійшла до місцевого Центру соціального обслуговування. Завдяки цьому ветерани війни, які віддали здоров'я за наш спокій, а також сім'ї, що опинилися у вразливому становищі, отримали таку необхідну соціальну та гуманітарну допомогу. Іншу частину допомоги передали вихованцям Дитячо-юнацької спортивної школи, аби діти мали змогу повноцінно розвиватися.

Разом до перемоги: місія проєкту «Рідної країни»

Засновник фонду Микола Томенко розповів, що ця поїздка є логічним продовженням великої та системної роботи, яку його однодумці ведуть уже тривалий час. Уся волонтерська діяльність координується в межах масштабної ініціативи під промовистою назвою «Працюємо задля перемоги».

За словами Томенка, під час цієї жорстокої війни пріоритети фонду є очевидними. Головна увага приділяється підтримці та реабілітації ветеранів, допомозі сім'ям, які змушені були тікати від бойових дій і стали вимушеними переселенцями, а також іншим людям, яким зараз найважче. Водночас благодійники не забувають і про юних спортсменів, адже здорова та сильна молодь — це майбутнє нашої держави.





Головна зброя тилу — наша єдність

Окрім суто матеріальної підтримки, проєкт «Працюємо задля перемоги» несе в собі глибокий світоглядний зміст. Організатори переконані, що такі акції єднають українське суспільство, роблять нас згуртованішими та стійкішими перед обличчям ворога.

У фонді наголошують, що протистояти російській навалі вбивць, варварів та мародерів можна лише разом, коли кожен на своєму місці робить те, що вміє найкраще. Благодійники нагадують усім просту, але надзвичайно глибоку істину: не обов'язково бути супергероєм чи володіти космічними статками, щоб підставити плече ближньому в біді. Достатньо маленької, але реальної справи, яка зігріє когось вірою в те, що про них пам'ятають.