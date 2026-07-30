Лідер громадського руху «Рідна країна» Микола Томенко заявив, що після останніх заяви путіна зрозуміло, що він просто хоче знищити Україну і немає жодного шансу на переговори, повідомляє Politeka.

Про це він розповів на своєму каналі.

«Середньостатистичний росіянин у москві, Підмоскові'ї, в Сибірі чи Хабаровську розуміє, що не можна пити горілку, співати російські пісні і дивиться в телевізорі, як бомблять українські міста та села, бо війна прийшла до них. З точки зору психології це впливає не так на середньостатистичного росіянина, хоча теж впливає, як на міжнародну спільноту, яка побачила, що в України є козирі, є ЗСУ, є розробки, є здатність захищати себе і воювати по-серйозному. Але склалось враження, що для путіна ментально перенесення війни на територію росії спрацювало навпаки. Цей диктатор для себе визначив, що, поки він буде президентом, буде йти війна. Його остання заява, що треба щонайменше планувати війну на найближчі 3 роки, а, може, і на п'ятирічку. З огляду на його вік і ситуацію з здоров'ям все говорить про те, що путін для себе визначив альтернативу – війна або смерть», – пояснює Микола Томенко.

З останніх заяв путіна, констатує він, виходить, що вже можна забути про те, що бомбили Донбас, що треба захищати російську церкву і мову, тепер питання звучить так, що Україну треба розчленувати, половину держави або її 2/3 забрати у склад нової російської імперії, а Західну Україну розділити між Польщею, Румунією та Угорщиною.

«А на фоні звучать голоси, що треба шукати нові ідеї для примирення, треба думати про бодай зменшення обстрілів тощо. Ми повинні всьому світу показати, що Україна не може самостійно домовитися з вбивцею і диктатором, для якого суть життя – знищення, вбивства і недопущення існувати України. Ми можемо зупинити путіна тільки або прямим фізичним знищенням, або жорсткою атакою всього західного світу, включно із США», – стверджує Микола Томенко.

За його словами, Трамп і його команда свого часу кинули тезу, що США є чим займатись, у них є Іран, нехай росія і Україна самостійно домовляться, але не можна домовитися з терористом, це те саме, що поїхати в бункер до бен Ладена і просити його зупинити терористичну діяльність.

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