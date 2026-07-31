Микола Томенко різко критикує запропоновані МОН теми для першого уроку нового навчального року, зокрема «Мову гідності», за відсутність патріотичного виховання. Він вважає, що такі ініціативи проігноровують реалії війни, а також запропонована обов'язкова англійська з 5 років може створити мовну проблему. Політик пропонує провести «Урок національної гідності» з участю українських героїв.



Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко різко розкритикував останні директиви Міністерства освіти і науки України щодо організації 2026/2027 навчального року. На його думку, запропоновані чиновниками теми для школярів та нові мовні вимоги в дитсадках абсолютно відірвані від реалій країни, що перебуває у стані затяжної та жорстокої війни. Томенко переконаний, що замість виховання патріотизму та національної свідомості, профільне міністерство продовжує просувати розмиті грантові наративи.



«Мова гідності» замість національної свідомості: чим обурений Томенко

Приводом для гострої публікації став офіційний лист МОН до керівників місцевих адміністрацій, у якому головною темою Першого уроку для всіх українських шкіл визначено «Мову гідності». Чиновники наголошують, що це має сформувати культуру поваги, інклюзії та безбар'єрності, де кожна дитина почуватиметься прийнятою незалежно від її мови спілкування чи етнічного походження.

Микола Томенко бачить у цьому підході загрозу та потурання тим, хто досі не перейшов на державну мову. Політик емоційно зазначає:

«Російська орда вбивць, варварів і мародерів щоденно розстрілює українців, палить наші школи, храми і бібліотеки та вимагає відмовитися від усього УКРАЇНСЬКОГО, а вічне чиновництво та освоювачі міжнародних коштів, вимагають ЩОНАЙПЕРШЕ від українських вчителів, студентів та школярів ПОВАГИ до російськомовних та інших меншин?!»

Він також додав, що в міністерстві роками засіли одні й ті самі люди, які мало зважають на зміни в країні: «На 13 рік війни, так звані антиукраїнські АГЕНТИ ЗМІН (бо міністри змінюються, а МОНівські грантожери вічні), визначають для всіх шкіл країн ПЕРШИЙ УРОК на тему "МОВА ГІДНОСТІ"».



Тримовний шок для малюків: обов'язкова англійська з 5 років



Не менше запитань у громадського діяча викликала й інша ініціатива — вимога обов'язкового вивчення англійської мови для дітей з 5 років у всіх закладах дошкільної освіти. Томенко наголошує, що в умовах, коли багато дітей із російськомовних родин лише починають адаптуватися до української в садочках, додаткове навантаження третьою мовою створить психологічний хаос.

«Тож за таких обставин мовна ситуація у воюючій Україні стає ще загрозливішою для УКРАЇНСЬКОЇ, бо до традиційного домінування російської ще додається і обовʼязковий пріоритет англійської. Про фізіологічні та психологічні проблеми дітей, які під час обстрілів російської орди, виховуватимуться у такому дво чи точніше трьомовному середовище годі й говорити».

Політик підкреслив, що ця ідея виглядає особливо загрозливо на тлі загального скорочення годин викладання «Історії України» у школах та ліквідації світоглядних предметів у вищих навчальних закладах.



Пропозиція політика: покликати на Перший урок справжніх героїв



Цитуючи класичний вислів Уласа Самчука 1941 року «Не все одно… кого ми вчимо у школі», Микола Томенко закликав освітян проігнорувати формальні "методички" згори та змінити акценти. Він поставив пряме запитання владі: «А ЗА ЩО ж ВОЮЄ чиновництво УКРАЇНИ?», і запропонував альтернативу, яка справді відповідає вимогам часу.



«Тому напередодні 1 вересня ПРОПОНУЮ директорам шкіл, керівникам коледжів і ректорам Університетів провести ПЕРШИЙ УРОК/ЛЕКЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ ГІДНОСТІ. І не забути запросити на нього відомих українців, які у свій час боролися за НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ та воїнів-ГЕРОЇВ, які нині захищають ВОЛЮ і НЕЗАЛЕЖНІСТЬ нашої Держави».