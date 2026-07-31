Компанія «Комплекс екологічних споруд» сплатила понад 537 тис. грн штрафу за скид неочищених вод у річку Гнилоп’ять поблизу Житомира. Інцидент став відомий через скаргу громадянина у січні 2024 року, а перевірка підтвердила перевищення норм забруднення. Підприємство проігнорувало добривольну відшкодування, тому справу було передано до суду. Восени 2025 року суд виніс рішення на бік екологів, а пізніше компанія повністю сплатила штраф. Однак «Комплекс» має й інші судові зобов’язання за схожі порушення.



Але за кожним таким документом — реальна боротьба за чисту воду та довкілля. Державна екологічна інспекція Поліського округу запустила рубрику «Історія однієї справи», яка показує весь цей шлях наживо — від першого дзвінка небайдужого мешканця до реальних грошей у бюджеті.

Першою такою історією став кейс компанії «Комплекс екологічних споруд», яка забруднювала річку Гнилоп’ять.



Як усе починалося: сигнал від людей та проби води



Усе стартувало у січні 2024 року, коли до екоінспекції звернувся звичайний громадянин із жалобами на те, що твориться з річкою.

Щоб перевірити підприємство законно, знадобився час на погодження, і вже влітку інспектори нагрянули на перевірку. Вони не просто оглянули територію, а взяли зразки води й віддали їх у лабораторію. Вердикт виявився невтішним: підприємство скинуло у Гнилоп’ять майже 967 кубічних метрів неочищених вод із жорстким перевищенням усіх допустимих норм.



Суд — не примха, а вимушений крок



Спершу екоінспектори запропонували компанії компенсувати завдану шкоду добровільно — мовляв, накосячили, то виправляйте по-людськи. Але там вирішили проігнорувати претензію.

Тоді справу передали до Господарського суду Житомирської області. Восени 2025 року суд повністю став на бік екологів і зобов'язав підприємство виплатити 537 433 гривні за забруднену річку.



Фінал: гроші в бюджеті та принципова позиція



У держінспекції наголошують: виграти суд — це ще не перемога. Перемога — це коли порушник реально розплачується за свої дії.



Коли підключилася виконавча служба, компанія все ж сплатила всю суму до копійки — 537 433,35 грн уже надійшли до державного бюджету.



Проте історія на цьому не закінчилася. Виявляється, «Комплекс екологічних споруд» — давній «клієнт» екологів. Через систематичні порушення підприємство тягне за собою цілий шлейф інших судових позовів. Зокрема, на них висять ще майже 575 тисяч гривень штрафу за схожі викиди у 2021 році, а також спроби екологів взагалі скасувати їм дозвіл на користування водою та заборонити скидати стічні води.



«Якщо порушення тривають, державний екологічний контроль не завершується одним приписом чи одним судовим рішенням. Інспекція продовжує здійснювати контрольні заходи, документувати нові факти, взаємодіяти з правоохоронними органами та відстоювати інтереси держави. Наше завдання — не просто зафіксувати порушення, а домогтися його припинення і повного відшкодування шкоди, завданої довкіллю. Саме така послідовність дій забезпечує невідворотність відповідальності та працює на попередження нових порушень», — наголошує начальник ДЕІ Поліського округу Євгеній Медведовський.