Сучасне поле бою не прощає застарілих підходів. Тут більше не працює формула «перемоги силою маси» — виграють ті, хто швидше адаптується, краще взаємодіє та володіє технологіями.

Під час міжвідомчих навчань «Варта-2026» журналісти поспілкувалися з керівником Центру спеціального призначення «Омега» Нацгвардії України, генерал-майором Павлом Яцюком, про нову філософію війни, взаємодію силових структур та внутрішнє життя підрозділу.

Три стовпи бойового успіху

Спецоперації — це не просто сміливість, це математична точність та чіткий розрахунок. Павло Яцюк виділяє три головні елементи, без яких жодне бойове завдання не матиме успіху:

Повне забезпечення: боєць не повинен думати, де взяти спорядження — він має бути екіпірований максимально якісно.

боєць не повинен думати, де взяти спорядження — він має бути екіпірований максимально якісно. Людськоцентричне планування: найцінніший ресурс — це життя бійця, тому командир зобов'язаний прораховувати кожен крок із повагою до своїх людей.

найцінніший ресурс — це життя бійця, тому командир зобов'язаний прораховувати кожен крок із повагою до своїх людей. Безперервний вишкіл: професіоналізм відточується постійно, і саме навички вирішують долю секунд у бою.

«Сучасна війна — високотехнологічна. Противник поки що переважає нас у кількості особового складу й техніки, тому українська перевага має полягати в технологіях, професійній підготовці та ефективній взаємодії», — наголошує генерал-майор.

«Варта-2026»: як різні відомства вчаться говорити однією мовою

Головна фішка цьогорічних навчань — масштаб. Спецпризначенці «Омеги» відпрацьовували спільні дії з підрозділами, з якими рідко перетинаються в повсякденній службі. Наприклад, із Державною кримінально-виконавчою службою.

Такий підхід дозволив обмінятися специфічним досвідом — зокрема, у кінологічній сфері, де колеги мають сильні напрацювання. За словами керівника Центру, саме на таких вишколах створюються алгоритми, які потім рятують життя на реальній лінії фронту та в тилу ворога.





Як потрапити до команди: рекрутинг в «Омегу»

«Омега» не прагне кількісного домінування — ставку роблять на якість. Підрозділ постійно шукає вмотивованих людей, готових стати частиною інтелектуального та технологічного спецназу.

Потрапити сюди — це виклик. Рекрутинг базується на жорсткому відборі, де перевіряють не лише фізичні дані, а й психологічну стійкість та здатність швидко опановувати сучасні технології (від дронів до складних систем зв'язку). Проте кожен, хто проходить сито відбору, отримує доступ до найкращих світових практик підготовки та стає частиною військової еліти, де діє правило: «Останнє слово — за "Омегою"».

Тил, який тримає фронт: фонд «Омега-Дім»

Ефективність бійця на передовій залежить від того, чи спокійний він за свою родину та своє майбутнє у разі поранення. Для підтримки спецпризначенців та їхніх сімей активно працює благодійний фонд «Омега-Дім».

Фонд закриває критичні потреби підрозділу, які важко або задовго фінансувати через державну систему — від швидкої закупівлі високотехнологічного обладнання до реабілітації поранених воїнів. Окремим пріоритетом діяльності організації є системна допомога родинам загиблих та зниклих безвісти побратимів. По суті, «Омега-Дім» — це надійне плече, яке забезпечує воїнам впевненість: про них та їхніх близьких подбають за будь-яких обставин.