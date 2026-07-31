Об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України «Християнський корпус» оголосило про підготовку законодавчої ініціативи для полегшення працевлаштування ветеранів і невдовзі запропонує її депутатам Верховної Ради.

Про це стало відомо під час презентації Християнського корпусу, що відбулася у Трапезному храмі Києво-Печерської лаври.

Ініціатива Християнського корпусу передбачає надання податкових пільг підприємствам, де 30% і більше співробітників складатимуть ветерани. За задумом Корпусу, це має створити для бізнесу економічний стимул залучати до роботи людей з бойовим досвідом.

Представники Корпусу зазначили, що йдеться про завчасну підготовку державної системи до післявоєнного періоду. Ветерани — це люди з унікальним набором якостей, які високо цінуються в будь-якій справі: дисципліна, здатність діяти в умовах невизначеності, відповідальність за результат і за тих, хто поруч. Такі кадри є цінним ресурсом для економіки, і завдання держави — створити умови, за яких бізнес зможе цей ресурс залучити.

Корпус наголошує: механізми підтримки захисників мають бути готові заздалегідь, а не створюватися поспіхом тоді, коли потреба в них стане масовою.

Християнський корпус — це об'єднання бойових підрозділів Сил оборони України, які проголосили християнські цінності основою своєї діяльності та світогляду. Головними цінностями для військових Корпусу є любов до Бога, любов до ближнього, братерство, служіння і честь. Місія Християнського корпусу: захист держави, захист родини, захист бізнесу. До складу Корпусу увійшли батальйон «Братство», спецпідрозділ «Стугна», тактична група «Реванш», підрозділ «Традиція і Порядок», підрозділ активних дій «Рота Ісуса Христа», «Братство дронів», підрозділ «Білоруських добровольців», 6-й загін спеціального призначення у складі «Спецпідрозділу Тимура» та інші бойові підрозділи Сил оборони України. Головним цивільним партнером Корпусу є Благодійний фонд молодіжної ініціативи «Надія».