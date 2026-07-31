До Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця оприлюднили відкрите звернення із закликом невідкладно втрутитися у ситуацію, пов’язану зі зростанням випадків насильства, ксенофобії та порушення прав громадян України, які перебувають на території Польщі.



Текст опублікувало видання Цензор.НЕТ.



Автори звернення зазначають, що останнім часом, особливо у 2026 році, у Польщі загострилася міжнаціональна ситуація. Лише за перше півріччя 2026 року українці подали 180 заяв щодо злочинів на ґрунті ненависті, що більш ніж на 30% перевищує показник аналогічного періоду минулого року.



У документі наведено низку резонансних випадків нападів на українців, зокрема побиття підлітків через українську мову в Легниці та Варшаві, напад на молодого українця в Радомі через акцент, а також регулярні випадки погроз і фізичної агресії в передмістях Варшави. Окремо автори звертають увагу на зростання антиукраїнської риторики в польському сегменті інтернету.



Водночас у зверненні визнають, що польські правоохоронні органи реагують на подібні інциденти, а понад 50 підрозділів прокуратури здійснюють їх розслідування під особливим контролем. Однак цього недостатньо, а масштаб проблеми потребує активнішої дипломатичної та правозахисної реакції з боку України.



Автори звернення закликають Дмитра Лубінця здійснити офіційний візит до Польщі, провести особистий прийом українських громадян у дипломатичних установах, звернутися до польського Омбудсмана для спільного моніторингу злочинів на ґрунті ненависті, а також ініціювати посилення консульського захисту українців через Міністерство закордонних справ України та Посольство України в Польщі.



Звернення підписали народні депутати Ярослав Юрчишин, Ігор Гузь, Михайло Бондар, Максим Хлапук, Володимир В’ятрович, а також юристи та правозахисники Микола Марченко, Ігор Мамонтов, Олег Березюк, Тарас Шепель і Станіслав Беляєв.