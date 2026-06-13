Коли мова заходить про перевірки екологів, ми зазвичай звикли чути про мільйонні штрафи, незаконні вирубки та судові тяганини.

Проте історія з Брусилівською селищною радою на Житомирщині стала винятком, який приємно дивує. Місцева громада вирішила не чекати позовів та скандалів, а просто взяла і зразково виконала всі вимоги Держекоінспекції. Менш ніж за кілька місяців тут впорядкували понад тисячу гектарів лісів та захисних смуг біля водойм. Голова інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський відкрито назвав цей кейс прикладом для всієї країни та закликав інших мерів і голів ОТГ терміново переймати досвід.





Замість відмовок — реальний землеустрій

Державні екологічні інспектори Поліського округу завітали до Брусилівської селищної ради з плановою перевіркою, щоб подивитися, як місцева влада дає раду своїй землі, лісам та водоймам. Подібні інспекції часто закінчуються протоколами, але не цього разу. Виявилося, що громада повністю і без жодних нарікань виконала обов'язкову вимогу, яку екологи виставили їм під час минулого візиту.

Найбільше досягнення брусилівців — вони офіційно сформували та відвели 76 земельних ділянок загальною площею понад 1078 гектарів. Це так звані самозаліснені землі, де ліс виріс сам по собі. Тепер ці території мають офіційне цільове призначення для ведення лісового господарства, а всі дані чорним по білому внесені до Державного земельного кадастру. Це означає, що віддати ці заліснені гектари під забудову чи розпаювання тепер практично неможливо.

Вода та свердловини під суворим контролем

Не менш глобальну роботу місцева влада провела і з водними багатствами. На території громади нарахували 44 водойми (34 з них належать громаді, 7 — державі і лише одна — приватна). Порядок навели на кожній: межі прибережних захисних смуг винесли в натуру безпосередньо на місцевості та зафіксували в кадастрі. Щоб у нікого не виникало спокуси посунути паркан ближче до води, екологи перевірили наявність спеціальних інформаційних покажчиків уздовж берегів — усі таблички стоять на своїх місцях.

Крім того, Брусилівська рада подбала про безпеку питної води для людей. Навколо 11 артезіанських свердловин встановили чіткі санітарні зони, куди закритий доступ будь-яким потенційним забруднювачам.

Жодного папірця і вільний берег: результати ревізії

Коли інспектори вийшли «в поля», щоб особисто обстежити територію громади, вони не знайшли до чого причепитися. Натурна перевірка показала абсолютну чистоту:

Жодних стихійних сміттєзвалищ чи забруднених земель.

Жодних фактів самовільного захоплення берегів біля річок та ставків.

Повний і безперешкодний доступ звичайних громадян до всіх водойм — жодних незаконних парканів чи закритих пляжів.

Похвала від шефа Держекоінспекції: приклад для всієї України

Така проактивна позиція місцевих управлінців викликала щире захоплення у керівництва екологічного відомства регіону. Очільник Державної екологічної інспекції Поліського округу Євгеній Медведовський не шкодував компліментів на адресу громади:



«Брусилівська селищна рада продемонструвала відповідальний підхід до виконання повноважень у сфері охорони довкілля та землеустрою. Особливо важливо, що громада забезпечила виконання законних вимог Інспекції без застосування судових механізмів, що свідчить про відповідальне ставлення до питань охорони довкілля. Такий підхід є прикладом ефективної роботи і демонструє готовність діяти на випередження. Закликаю керівників інших територіальних громад переймати цей досвід і займати проактивну позицію у вирішенні питань охорони довкілля. Саме такі дії формують сильні, відповідальні та спроможні громади».