«Українська команда» передала батальйону «Свобода» потужний генератор, який здатен забезпечити безперебійне живлення великих військових об’єктів. Про це повідомив у Facebook керівник волонтерського штабу Артур Палатний.



«Для безперебійної роботи командних пунктів, польових шпиталів, ремонтних майстерень нашим бійцям потрібні потужні генератори. «Українська команда» передала великий генератор на 16 кіловат батальйону «Свобода» 4-ї бригади Нацгвардії України», - написав Артур Палатний.



Він зазначив, що бійці батальйону захищали Київ та Київщину, Харківщину, вели тяжкі бої за Сєвєродонецьк і Бахмут. І сьогодні б’ють ворога на найгарячішому Донецькому напрямку.



«Нехай цей генератор працює безвідмовно і допомагає хлопцям ще краще виконувати свої бойові завдання», - сказав керівник «Української команди».



Раніше повідомлялося, що «Українська команда» передала на передову вже понад 600 великих генераторів та зарядних станцій. Загальна вартість допомоги, наданої військовим і цивільним з початку повномасштабної війни, вже перевищила пів мільярда гривень.