Андріївський узвіз, який здавна вважається мистецьким серцем столиці, став майданчиком для унікального культурного діалогу. У Музеї-майстерні І.П. Кавалерідзе відкрилася персональна виставка відомого грузинського художника Автанділа Гургенідзе під назвою «Символи присутності».

Експозиція презентує простір, де перетинаються та взаємодіють дві неймовірні культури – України та Сакартвело, об'єднані спільною пристрастю до свободи, самобутності та краси.

Виставка «Символи присутності» – це глибока візуальна розмова автора із глядачем. Роботи Автанділа Гургенідзе вирізняються сміливими, насиченими кольорами, експресивними лініями та унікальним авторським кодом.

Організатори зазначають, що кожне полотно митця подібне до зашифрованого послання, яке кожен відвідувач зможе розкодувати по-своєму.

Твори спонукають до роздумів: які саме таємниці приховав автор у своїх символах та які історичні й духовні паралелі між українським і грузинським народами проглядаються у цих художніх лініях?

Грузинський темперамент, утілений у живописі, дивовижно тонко відгукується в українській душі, ще раз доводячи, що справжнє високе мистецтво не потребує перекладу.

Подію, що об'єднала поціновувачів мистецтва на Подолі, прокоментував голова Подільської РДА Володимир Наконечний:

«Поділ завжди приваблював творчих людей, але сьогодні ми бачимо особливу синергію. Виставка Автанділа Гургенідзе – це яскраве свідчення того, що коли два серця наших народів б’ються в одному ритмі, народжується дещо справді дивовижне та вічне. Україну та Сакартвело єднає не лише спільний біль через геополітичні виклики, а й колосальна внутрішня сила, прагнення свободи та глибока культурна спадщина.

Символічно, що цей культурний міст прокладено саме тут, на Андріївському узвозі. Я завжди повторюю: серце Києва бʼється на Подолі. І сьогодні воно б'ється в унісон із гарячим грузинським серцем, наповнюючи наше місто світлом, кольором та надією.

Районна влада всебічно підтримуватиме такі ініціативи, адже культурна дипломатія під час війни – це наш потужний голос у світі».

Киян та гостей столиці запрошують завітати на Поділ, аби особисто відчути магію єднання двох культур та відшукати власні сенси у «Символах присутності».