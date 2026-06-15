Відомий політик та громадський діяч Микола Томенко відреагував на цей черговий акт варварства, провівши історичні паралелі. Виявляється, нинішній терор путіна є прямим продовженням більшовицьких традицій сталіна. Політик розповів, яку правду про Лавру роками приховували радянські підручники, чому росіяни історично грабують київські квартири та як світова спільнота своєю бездіяльністю повторює трагічні помилки минулого.





Новий приліт — стара історія знищення

Сьогоднішній цинічний удар окупантів по святині світового християнства змушує нас згадати, що нинішні загарбники діють за методичками своїх радянських попередників. Микола Томенко нагадав, що головний храм Лаври — Успенський собор, зведений ще в XI столітті, — вже злітав у повітря 3 листопада 1941 року.





Радянська пропаганда десятиліттями запевняла, що це справа рук нацистів. Проте першим страшну правду у своєму таємному «Щоденнику» написав видатний режисер Олександр Довженко. Томенко цитує його слова:

«…Потім я розпитав ще багатьох людей і довідався, що НЕ НІМЦІ знищили центр нашої понівеченої столиці, а ми самі. Наші ДУРНИКИ перевиконали програму завдань і на сей раз оставшись вірними своему стилю БЕЗБАТЧЕНКІВ ДУРНОГОЛОВИХ і ГЕРОСТРАТІВ…. І що ЛАВРУ…висадили в повітря теж вони».

Звичайно, за такі відверті зізнання радянська влада суворо заборонила публікувати щоденники режисера, і повний їхній текст українці змогли прочитати лише у 2013 році. Символічно і моторошно, що під час сьогоднішнього обстрілу ракета прилетіла й по кіностудії імені Олександра Довженка, де вибухова хвиля понівечила будівлю та повністю спалила найстарішу національну колекцію костюмів.





Мародерство як державна традиція Росії

Микола Томенко зазначає, що замилування росіян чужим майном та культурою — це не вигадка сьогодення, а їхній історичний маркер. Коли більшовики заходили в Київ у 20-30-х роках, після влаштованого ними Голодомору та розстрілів української інтелігенції, чекісти просто виганяли родини українців і заселялися в їхні домівки.

Політик наводить задокументований факт: коли заарештували відомого поета-неокласика Михайла Драй-Хмару, його квартиру на Садовій миттєво привласнив собі сам слідчий, який вів його справу.





«Як бачимо "великая российская культура" ВАРВАРСТВА і МАРОДЕРСТВА формувалася історично і давно, як метафорично написав Карл Маркс ще у "кривавому болоті монгольського рабства". Тому споконвічна заздрість московитів-росіян до кращого життя інших народів, особливо сусідських, і породила в них варварську і мародерську ментальність», — пояснює Томенко.

Заклик до світу: досить мовчати!

Громадський діяч переконаний, що міжнародні інституції, які покликані берегти мир та культуру, нарешті мають прокинутися від глибокого сну. Поки Росія залишається в Раді Безпеки ООН та ЮНЕСКО, світова система безпеки є фікцією.

Томенко наполягає, що керівництво ЮНЕСКО має провести термінове засідання не в затишних паризьких кабінетах, а безпосередньо біля зруйнованих стін Успенського собору. Якщо ж світ знову обмежиться лише глибокою стурбованістю, Україні доведеться вигризати своє право на життя самотужки, згадуючи пророчі та гіркі слова поета Олександра Олеся:

«Коли Україна за право життя / З катами боролась, жила і вмирала, / І ждала, хотіла лише співчуття, / ЄВРОПА МОВЧАЛА… НЕ МОВЧІТЬ!», — емоційно підсумував Микола Томенко.

Довідка: Команда Фонду Миколи Томенка «Рідна країна» роками займається відродженням Лаври. Саме вони встановили там пам’ятний знак Тарасові Шевченку, повертали з небуття надгробок князю Костянтину Острозькому в Успенському соборі та ініціювали зведення пам’ятника гетьману Івану Мазепі, який планували урочисто відкрити до Дня Української Державності.