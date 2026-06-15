У культурно-мистецькому хабі Нацгвардії відбулася унікальна подія, яка об'єднала жінок у пікселі та цивільних лідерок під спільним гаслом «Сучасна сила жінки». Відомі актори, зіркові альпіністи, музиканти та топові гумористи зібралися разом, щоб допомогти нашим захисницям скинути важкий вантаж війни, знайти нові сили для життя та посміятися від душі. Ця зустріч довела: справжній тил будується не на паперах, а на щирості, взаємовиручці та вмінні вчасно підставити плече.

Книга як зброя: місія дитячої бібліотеки в часи війни

Генеральну директорку Національної бібліотеки України для дітей Аллу Гордієнко запросили стати важливою частиною великого та теплого проєкту «Сучасна сила жінки». Цю ініціативу ще навесні 2026 року запустила громадська організація «Платформа розвитку», аби створити простір довіри для військових і цивільних. Захід пройшов у затишній атмосфері культурно-мистецького хабу «НГУ Sound Recovery».



Алла Іванівна у своєму виступі щиро та зворушливо розповіла про те, чим живе дитяча книгозбірня під час війни. Виявляється, книга сьогодні — це не просто розвага, а справжні ліки для дитячих душ, спосіб зберегти нашу культуру та пам'ять для майбутніх поколінь. Керівниця бібліотеки висловила величезну вдячність командуванню Нацгвардії — безпосередньо генерал-майору Олександру Півненку та бригадному генералу Валентину Острижному — за те, що вони системно підтримують патріотичне виховання малечі. Багато присутніх жінок-військових були настільки вражені масштабом роботи бібліотеки, що одразу пообіцяли обов'язково прийти туди разом зі своїми дітьми.

Зіркові гості та історії, від яких перехоплює подих

Атмосферу в залі тримав відомий виконавець Артем Лоїк, який виступив у ролі модератора. Його щирі слова об’єднували зал і знаходили відгук у кожному серці. Серед гостей був і легендарний режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, який зараз служить у лавах ЗСУ. Він, як ніхто інший, знає ціну війни та культури, тому його слова про людяність і відповідальність змусили багатьох задуматися.

Справжнім емоційним вибухом став виступ знаменитої альпіністки Тетяни Яловчак. Ця дивовижна жінка колись втратила свій дім у Донецьку, але знайшла в собі сили почати все з чистого аркуша. Вона стала першою українкою, яка підкорила найвищі вершини всіх семи континентів та перепливла Босфор. А сьогодні Тетяна робить неймовірну справу — тренує та веде в гори ветеранів після важких поранень і ампутацій, повертаючи їм віру у власні сили.





Додала душевного тепла заходу своїми піснями співачка Олена Білоконь. До речі, її знайомство з керівництвом НГУ свого часу відбулося саме в стінах дитячої бібліотеки, і тепер ця творча дружба допомагає захисницям переживати найважчі часи.

Музика, риторика та терапія сміхом від «Бампера і Суса»





Окрім душевних розмов, жінки отримали і практичні інструменти для саморозвитку. Фахівчиня Даяна Гаврилюк провела корисний мінітренінг із риторики. Адже вміння впевнено говорити, чітко формулювати свої думки та підтримувати інших словом сьогодні є не менш важливим, ніж професійні військові навички.

Ну і яка ж українська зустріч без гарного гумору? Справжній шквал аплодисментів та щирого сміху викликав виступ відомого гумористичного дуету «Бампер і Сус». Гострі жарти та народний гумор допомогли жінкам бодай на вечір забути про втому, відпустити негативні емоції та просто розслабитися серед своїх. Адже вчасна посмішка іноді лікує краще за будь-які ліки.

Такі зустрічі чітко доводять, що сила нашої країни — це не лише міцний метал та зброя, а насамперед люди, готові ділитися теплом та підставляти плече. Жіноча сила сьогодні стала тим потужним двигуном, який єднає тил і фронт, надихає рухатися вперед і робить Україну абсолютно непереможною.