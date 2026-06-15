Наші захисники доводять, що вони найкращі абсолютно в усьому — і в плануванні таємних спецоперацій, і на спортивному майданчику.

Днями Житомир став епіцентром справжніх футбольних пристрастей, де на закритій базі клубу «Полісся» зійшлися чотири потужні підрозділи Сил оборони України. Запекла та безкомпромісна боротьба тривала до останньої хвилини, але золотий кубок та звання чемпіонів вибороли залізні хлопці з Центру спеціального призначення «Омега». Окрім спортивного азарту, цей турнір приніс величезну користь армії, адже кожен підрозділ поїхав додому із солідною фінансовою підтримкою.

Запеклий забіг на базі «Полісся»

Навчально-тренувальна база футбольного клубу «Полісся» у Житомирі на кілька днів перетворилася на арену безкомпромісного військового протистояння, але цього разу — виключно спортивного. Чотири легендарні підрозділи Сил оборони України зібралися разом, щоб визначити, хто з них найкраще володіє м'ячем та вміє грати в команді на швидкостях.





Турнір проходив за максимально жорсткою та виснажливою круговою системою — прохідних матчів просто не було, кожна команда мала зіграти з кожним суперником. У футбольному заліку зійшлися:

Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ» (ОКПП «Київ»)

Центр спеціального призначення «Омега» (ЦСП «ОМЕГА»)

26-та артилерійська бригада імені генерал-хорунжого Романа Дашкевича

37-ма бригада тактичної авіації

У цій напруженій та емоційній боротьбі, де характер вирішував усе, перше місце та абсолютне золото вибороли спецпризначенці «Омеги». Вони продемонстрували таку ж тактичну чіткість та витривалість, як і під час виконання бойових завдань на передовій.

Гроші на армію: ніхто не поїхав з порожніми руками

Оскільки турнір мав благодійний характер, головним результатом стали не лише кубки та медалі, а реальна допомога війську. Організатори та спонсори заходу підготували потужну фінансову підтримку для наших захисників.

Завдяки інвестиційній компанії BGV Group Management та футбольному клубу «Полісся», абсолютно кожна команда-учасниця отримала грошову винагороду — 100 000 гривень. Ці кошти напряму підуть на нагальні потреби військових частин, які брали участь у змаганнях. Спецпризначенці «Омеги» щиро подякували організаторам та всім українцям, які продовжують підтримувати армію у будь-який спосіб.





Стань частиною команди чемпіонів: рекрутинг до «Омеги»

Перемоги у спорті — це лише дзеркало того, як влаштований Центр спеціального призначення «Омега». Тут цінують лідерство, залізну дисципліну, відмінну фізичну форму та інтелект. Якщо ти хочеш бути серед найкращих, постійно розвиватися та нищити ворога в команді справжніх професіоналів, «Омега» чекає саме на тебе.

Підрозділ проводить постійний набір вмотивованих добровольців. Спецпризначенці пропонують підготовку за вищими світовими стандартами, роботу із найсучаснішим озброєнням та технікою, а головне — повагу та надійне плече побратима у будь-якій ситуації. Твій досвід та характер можуть стати вирішальними на полі бою.

Надійний тил для титанів: благодійний фонд «Омега-Дім»

Поки бійці виборюють перемоги на полі бою та спортивних майданчиках, про їхні родини та безпечний тил дбає благодійний фонд «Омега-Дім». Це міцна стіна підтримки для кожного, хто пов'язав своє життя із підрозділом.

Фонд робить велику і тиху роботу: допомагає пораненим воїнам пройти якісну реабілітацію та протезування, купує необхідні медикаменти та бере під опіку родини тих героїв, які віддали за свободу України найдорожче. Підтримати фонд донатом може кожен, адже сильний тил — це запорука нових гучних перемог наших спецпризначенців.