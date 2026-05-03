За останній рік ціни на вторинному ринку Києва не просто стабілізувалися, а пішли в стрімке зростання, особливо в елітних районах. Аналітики та експерти одностайні: передумов для здешевлення немає — вартість квадратного метра продовжуватиме зростати.

Рекордний стрибок: Печерськ поза конкуренцією

Вторинний ринок Києва за останній рік показав зростання в середньому на 12–14%. Проте справжнім аномальним лідером став Печерський район, де ціни злетіли на неймовірні 32%.

Сьогодні розрив між правим та лівим берегом виглядає колосальним:

Печерський район: середня вартість «однокімнатки» становить 152 000 доларів.

Деснянський район: аналогічне житло обійдеться у 43 500 доларів.

Різниця у понад 100 тисяч доларів на одному типі квартир підкреслює глибоку сегментацію ринку, де попит концентрується або на максимально бюджетних варіантах, або на преміальному житлі в безпечних центрових локаціях.

Доступність: 8 років життя за одну кімнату

Для середньостатистичного киянина мрія про власну оселю стає дедалі дорожчою. Згідно з розрахунками, щоб накопичити на однокімнатну квартиру в столиці, потрібно відкладати всю заробітну плату протягом 7,8 року. Враховуючи, що середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку зараз становить близько 70 000 доларів, фінансова доступність залишається під значним тиском.

Чотири причини, чому ціни зростатимуть далі

Експерти ринку, зокрема рієлтор Олександр Бойко, виділяють кілька фундаментальних чинників, які роблять подальше подорожчання неминучим:

Собівартість будівництва: Будматеріали додали в ціні 35–45%. Ускладнена логістика та нові вимоги до безпеки (обов'язкові укриття, системи автономного живлення) суттєво здорожчують кожен новий квадратний метр. Дефіцит кадрів: Мобілізація та виїзд фахівців за кордон створили гострий брак кваліфікованих будівельників. Це тягне за собою ріст зарплат у галузі та сповільнює темпи будівництва. Обмежена пропозиція: Нових об'єктів закладається значно менше, ніж до війни. Покупці ж полюють на готове або майже готове житло, що створює дефіцит і «розігріває» цінники. Валютний фактор: Девелопери продовжують жорстку прив’язку до курсу долара. Будь-яка девальвація гривні автоматично відображається на вартості житла.

Прогноз на 2026 рік: Поступ вперед без відкатів

За оцінками фахівців, 2026 рік стане періодом стабільного, хоч і помірного зростання.

Первинний ринок: очікується здорожчання на 8–15%.

Оренда: після певного періоду корекції наприкінці 2025-го, у 2026 році прогнозується повернення до зростання на 5–10% через відновлення економічної активності.

Важливо: Експерти застерігають покупців — якщо забудовник різко знижує ціни, це часто є ознакою фінансових проблем компанії, а не «вигідною акцією». Здоровий ринок у поточних умовах може лише дорожчати.

Актуальні ціни: де ми зараз?

На сьогодні середня вартість квадратного метра в новобудовах Києва становить $1 311. Якщо розглядати за класами, картина наступна:

Економ: $980/кв.м

Комфорт: $1 120/кв.м

Бізнес: $1 740/кв.м

Преміум: $3 220/кв.м

Цікаво, що «вторинка» залишається дорожчою за новобудови (в середньому $1 622 за метр), оскільки покупці готові переплачувати за можливість заселитися «тут і зараз» та мінімізувати ризики недобудови. Ринок нерухомості Києва увійшов у фазу, де кожен фактор — від логістики до безпеки — штовхає ціни вгору. Понад 36% українців вже зараз очікують на подальше зростання вартості, і цифри лише підтверджують ці побоювання. Подорожчання житла у 2026 році — це не питання «чи буде», а питання «на скільки».