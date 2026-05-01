Іноземні військові, які воюють на боці України, досі стикаються з низкою системних проблем — від відсутності перекладача до доступу до ключових сервісів.
Про це написав екскомандир інтернаціонального підрозділу Chosen Company Райян О’Лірі у своєму матеріалі.
За його словами, попри четвертий рік повномасштабної війни, іноземці залишаються частково “поза системою”.
Однією з ключових проблем він називає неможливість користування застосунком Армія+.
“Для військового це життя. Тут подаються заяви на відпустку, ведуться справи, оформлюються переведення. Але іноземці досі не можуть навіть зареєструватися”, — зазначає він.
Окремо він звертає увагу на складнощі у медичних закладах. За його словами, поранені іноземці часто не розуміють, що з ними відбувається, через мовний бар’єр.
Він наводить приклад бійця, який після важкого поранення (втрата частини кінцівок, численні операції) провів два роки у лікарні, але не отримав чітких пояснень щодо подальшої реабілітації чи доступних пільг.
«Українські медики одні з найсміливіших людей, яких я бачив. Проблеми починаються в лікарні. Усе навколо — українською. Якщо пощастить — хтось у палаті трохи говорить англійською. Якщо ні — ти лежиш і намагаєшся зрозуміти, що відбувається з твоїм тілом через Google Translate», - пише Райян О’Лірі.
Він наголошує, що на відміну від інших країн, які залучають іноземців до служби, в Україні досі не створено окремої інфраструктури для їх підтримки.
«Ці проблеми можна виправити — ось що потрібно:
1. Створити Офіс омбудсмена для іноземних військових, який матиме повноваження втручатися в медичну, кадрову та юридичну системи від імені іноземців.
2. Додати інші мови до Армія+
3. Запровадити процедуру визнання військових звань іноземців і створити чіткий шлях просування.
4. Призначити для пораненого іноземця менеджера, який розмовляє його мовою і супроводжує від поранення до виписки / повернення в стрій.
5. Опублікувати чіткі багатомовні інструкції щодо контрактів, пільг, резидентства та репатріації
6. Призначити в бригаду з великою кількістю іноземців відповідального за зв’язок з іноземцями
7. Проводити кожні три місяці інституційний розбір того, як ставляться до іноземних добровольців», - пише О’Лірі.
Він каже що іноземці приїжджають вже навченими, часто з бойовим досвідом та приносять навички, зв’язки з союзними арміями.
«Ми приїхали не за славою — приїхали, бо вірили в Україну. І досі віримо. Але віра в систему похитнулася», - резюмує О’Лірі.
